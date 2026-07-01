Mnogi vozači nisu svesni da njihov ključ automobila možda već ima skrivenu funkciju koja može da rashladi vozilo i pre nego što otvore vrata.

Reč je o opciji koja se na mnogim modernim automobilima aktivira jednostavnim pritiskom i zadržavanjem dugmeta za otključavanje na daljinskom upravljaču. Tada se svi prozori automatski spuštaju, omogućavajući da vreli vazduh izađe iz kabine pre nego što uđete u automobil.

Ova funkcija, poznata kao „globalno otvaranje“ ili „komforno otvaranje“, dostupna je kod velikog broja novijih modela automobila, ali nije ugrađena u svako vozilo. Zato se vozačima savetuje da provere uputstvo za upotrebu ili podešavanja automobila, jer kod pojedinih proizvođača ovu opciju prvo treba aktivirati.

Tokom vrelih dana temperatura u unutrašnjosti parkiranog automobila može da poraste znatno brže nego napolju. Zbog toga stručnjaci preporučuju da pre polaska najpre provetrite vozilo, kako bi se oslobodio nagomilani topao vazduh. Britanski automobilski klub RAC navodi da je otvaranje prozora i vrata pre uključivanja klima-uređaja jedan od najbržih načina da se snizi temperatura u kabini i poboljša protok vazduha.

Sličan savet daje i Automobilska asocijacija (AA), koja upozorava da nije dovoljno odmah uključiti klimu. Mnogo efikasnije je najpre pustiti da vreli vazduh izađe iz vozila, jer će tada klima-uređaj brže rashladiti unutrašnjost, a vožnja će biti znatno prijatnija, piše Express.