Automobil često daje prve znake kvara mnogo pre nego što se na instrument-tabli upali neka lampica. Jedan od najčešćih, ali i najzanemarenijih signala jesu neuobičajeni mirisi u kabini ili ispod haube. Iako mnogi vozači pomisle da nije reč o ozbiljnom problemu, pojedini mirisi mogu da upozore na kvar koji zahteva hitnu reakciju.

Kako prenosi Kurir Biznis, stručnjaci savetuju da se svaki novi i neuobičajen miris shvati ozbiljno, jer može da ukaže na curenje goriva, rashladne tečnosti ili pregrevanje pojedinih delova automobila.

Miris benzina zahteva hitnu reakciju

Ako se u kabini ili oko automobila oseti miris benzina, to nikada ne bi trebalo ignorisati. Najčešći uzroci su oštećena creva za dovod goriva, curenje na sistemu ubrizgavanja ili problem sa rezervoarom.

U takvoj situaciji preporučuje se da vozač bezbedno zaustavi automobil, ugasi motor i ne nastavlja vožnju dok se kvar ne proveri, jer curenje goriva može da predstavlja ozbiljan rizik od požara.

Slatkast miris najčešće znači problem sa antifrizom

Ukoliko se kroz ventilaciju širi slatkast miris, posebno kada je uključeno grejanje, vrlo je moguće da rashladna tečnost negde curi. Problem može biti na hladnjaku grejanja ili drugom delu rashladnog sistema.

Osim karakterističnog mirisa, često se javlja i zamagljivanje stakala iznutra, dok nivo antifriza u posudi postepeno opada. Ignorisanje ovakvog problema može dovesti do pregrevanja motora i znatno skupljeg kvara.

Miris paljevine može imati više uzroka

Neprijatan miris paljevine može da potiče od proklizavanja kvačila, pregrejanih kočnica, kaiša ili električne instalacije. Ako se uz miris pojavi dim ili automobil počne neuobičajeno da se ponaša, najbolje je odmah stati i proveriti vozilo.

Posebno je opasan miris istopljene plastike ili gume, jer može da ukazuje na kvar električne instalacije i povećan rizik od požara.

Ni miris ulja ne treba zanemariti

Miris zagorelog ulja obično znači da motorno ulje curi na vrele delove motora ili izduvnog sistema. Osim neprijatnog mirisa, vozači ponekad mogu da primete i dim ispod haube.

Stručnjaci upozoravaju da se ovakav kvar ne odlaže, jer dugotrajno curenje ulja može da izazove ozbiljna oštećenja, pa čak i požar u motornom prostoru.

Brza reakcija može da uštedi veliki novac

Mnogi ozbiljni kvarovi počinju upravo sitnim simptomima koje vozači često zanemare. Zato stručnjaci savetuju da svaki neuobičajen miris bude povod za pregled automobila u servisu. Pravovremena dijagnostika može sprečiti znatno veće troškove i povećati bezbednost u vožnji.