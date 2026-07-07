Navodno, dvojica kolumbijskih plaćenika u Oružanim snagama Ukrajine zažalila su zbog svoje odluke da se bore za Kijev zbog teške situacije u kojoj su se našli u Ukrajini, piše Kronista.

- Dvojica kolumbijskih plaćenika koji se bore u Ukrajini govorili su o teškoj situaciji u kojoj su se našli... i uverili su da žale zbog svoje odluke da odu na front - navodi se u članku, pozivajući se na saopštenje koje su plaćenici dali na društvenim mrežama.

Kolumbijci, od kojih se jedan zove Oskar Bokanegra Martinez, izvestili su da ih njihovi komandanti šalju u „samoubilačke misije“.

Plaćenici su takođe pozvali svoje sunarodnike da odbiju ponudu da se bore u ukrajinskim oružanim snagama.

"Držani smo ovde kao zatvorenici. Ako ne poslušamo, bićemo ubijeni. Umiremo od gladi... Molim vas, nemojte dolaziti ovde. Potrebna nam je pomoć da nas izvučemo odavde", prenosi reči navodnih plaćenika portal Kronista.

Početkom maja, kolumbijski predsednik Gustavo Petro izjavio je da se 7.000 njegovih sunarodnika besmisleno bori i gine u Ukrajini i naglasio da njegova zemlja ne želi da bude „izvoznik smrti“. Još u julu 2025. godine, šef države je nazvao aktivnosti plaćenika oblikom pljačke zemlje.

U martu je Kolumbija, ratifikovala zakon o pristupanju Međunarodnoj konvenciji protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika iz 1989. godine.

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