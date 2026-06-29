Većina vozača bez problema prepoznaje uobičajene saobraćajne znakove, ali znak P 35, koji prikazuje dva automobila i ukrštene strelice, mnogima je i dalje nepoznat.

Znak upozorava na traku za preplitanje

Upravo zato ga je Generalni direktorat za saobraćaj Španije (DGT) uvrstio u zvanični katalog saobraćajnih znakova.

Znak upozorava na traku za preplitanje, deo puta na kojem vozila koja se uključuju na autoput i ona koja se isključuju iz njega privremeno koriste istu traku. Iako ovakav raspored nije nov, mnogi vozači ne znaju kako pravilno da postupaju, što može dovesti do opasnih situacija i novčanih kazni.

P 35 se postavlja između 150 i 500 metara pre početka trake za preplitanje. Ima crvenu ivicu, belu pozadinu i dva crna automobila povezana ukrštenim strelicama, čime jasno ukazuje da će se dva toka saobraćaja nakratko spojiti pre nego što se ponovo razdvoje.

Ko ima pravo prvenstva?

Najveća nedoumica odnosi se na pravo prvenstva. Iako vozila na autoputu uglavnom imaju prednost, u traci za preplitanje važe posebna pravila. Ako je vozilo koje napušta autoput već ušlo u ovu traku, ono ima prednost u odnosu na vozilo koje se tek uključuje.

DGT savetuje vozačima koji se isključuju da po potrebi blago smanje brzinu, dok oni koji se uključuju treba da ubrzaju kako bi se bezbedno uklopili u tok saobraćaja. Pravovremeno davanje pokazivača pravca i izbegavanje naglog kočenja ključni su za bezbedno odvijanje saobraćaja.

Nepoštovanje pravila u traci za preplitanje može skupo da košta. Vozači koji ne ustupe prvenstvo rizikuju kaznu od 200 evra, a u težim slučajevima mogu izgubiti i do četiri kaznena poena na vozačkoj dozvoli, prenosi Euroweekly.