Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da, iako ne očekuje da će Evropska unija u narednih nekoliko godina donositi odluke o proširenju, Srbija treba da nastavi ubrzano da napreduje na evropskom putu.

Vučić se obratio učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja se održava u Palati Srbija u Beogradu.

„Treba da učimo jedni od drugih“

Predsednik Srbije rekao je da je od velikog značaja saradnja zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

- Ne mislim da Evropska unija u narednih nekoliko godina može da donosi odluke o proširenju. Ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo ubrzano na našem evropskom putu. Za mene je od izuzetnog značaja, kao predsednika Republike, da imamo odličnu saradnju i sa Moldavijom i sa Gruzijom, naravno sa Ukrajinom, da možemo dalje da razvijamo bilateralne odnose, ali i da možemo da učimo jedni od drugih na evropskom putu - rekao je Vučić.

„Nemamo bolji put od evropskog“

Vučić je istakao da je Srbija u prethodnom periodu naučila da se razvija i u drugačijim okolnostima, ali da evropski put ostaje najvažniji strateški pravac zemlje.

- Mi smo u međuvremenu naučili da živimo sami, naučili da brže rastemo, naučili da napredujemo i razumeli da ekonomiju možemo da gradimo u saradnji i sa mnogim drugim zemljama, ali mi i dalje nemamo put koji bi mogao da bude uspešniji i bolji od evropskog puta - poručio je predsednik Srbije.