Nema lepšeg mirisa od sveže pečenog domaćeg peciva. Bilo da pravite kiflice, pogaču, zemičke ili hleb, cilj je uvek isti – mekano, vazdušasto testo koje ostaje sveže i narednih dana.

Međutim, često se dešava da pecivo bude savršeno dok je toplo, a već sutradan postane suvo i tvrdo. Iako mnogi krive recept ili brašno, iskusni pekari ističu da je tajna u nekoliko jednostavnih koraka koji se često preskaču.

Pravilno aktiviranje kvasca je prvi korak

Bez obzira na recept, kvalitetno testo počinje pravilno pripremljenim kvascem.

Sveži ili suvi kvasac treba rastvoriti u mlakom mleku ili vodi, uz dodatak prstohvata šećera. Nakon nekoliko minuta trebalo bi da se pojavi pena na površini, što znači da je kvasac aktivan.

Ako se to ne dogodi, bolje je upotrebiti novi kvasac nego rizikovati da testo ne naraste.

Strpljenje je ključ dobrog testa

Jedna od najčešćih grešaka jeste prebrzo pečenje testa bez dovoljnog vremena za dizanje.

Nakon mešenja, testo treba ostaviti u blago nauljenoj posudi, pokriveno krpom ili folijom, na toplom mestu najmanje 45 do 60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

U hladnijim prostorijama ovaj proces može trajati i duže, ali upravo tada se razvija vazdušasta struktura koja daje mekoću pecivu.

Prosejavanje brašna nije bez razloga važno

Iako ga mnogi preskaču, prosejavanje brašna ima značajan uticaj na kvalitet testa.

Ovim postupkom uklanjaju se grudvice i unosi vazduh u brašno, što doprinosi da testo bude elastičnije i da ravnomernije raste tokom pečenja.

Para u rerni za mekšu koricu

Jedan od profesionalnih pekarskih trikova jeste stvaranje pare u rerni tokom početka pečenja.

To se postiže tako što se na dno zagrejane rerne stavi vatrostalna posuda sa malo vrele vode. Para usporava stvaranje tvrde korice, pa testo ima više vremena da naraste i zadrži mekoću.

Rezultat je ravnomerno pečeno pecivo sa mekšom unutrašnjosti i dužom svežinom.

Kako pravilno čuvati pecivo da ostane sveže?

Čak i savršeno pečeno pecivo može brzo izgubiti mekoću ako se nepravilno čuva.

Nakon što se potpuno ohladi, najbolje ga je umotati u pamučnu krpu ili staviti u zatvorenu kutiju za hleb. Na taj način zadržava vlagu i ostaje mekano duže vreme.

Važno je izbegavati pakovanje toplog peciva u plastične kese, jer kondenzacija može narušiti teksturu i ukus.

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