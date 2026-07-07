U Gradskoj kući u Nišu, 7. jula, na konferenciji za medije, direktor Republičkog fonda PIO, Relja Ognjenović, i gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, najavili su početak rekonstrukcije poslovne zgrade Fonda PIO i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Nišu, u Prijezdinoj 1, koja je u zajedničkom vlasništvu ove dve institucije i u kojoj posluju njihove filijale, navodi se u saopštenju Fonda PIO, navosi se u saopšenju Fonda PIO.

Posle višegodišnjeg rešavanja imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, stekli su se uslovi za početak kompletne rekonstrukcije zgrade u Nišu u kojoj su smeštene filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Na konferenciji za novinare u Gradskoj kući rečeno je da bi radovi trebalo da budu završeni u roku od dve godine.

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović naveo je da je jedan od najvećih izazova bilo rešavanje dugogodišnjih administrativnih problema koji su sprečavali rekonstrukciju objekta.

"Imali smo ozbiljne probleme sa papirologijom vezanom za ovu zgradu. Korak po korak rešavali smo sve prepreke, najpre je upisano pravo svojine, zatim je legalizovan peti sprat koji je bio najsporniji. Fond PIO je finansirao izradu projektne dokumentacije, a sada ulazimo u završnu fazu, dobijanje građevinske dozvole i pokretanje postupka javne nabavke, koji očekujemo u narednih mesec do mesec i po dana", rekao je Ognjenović.

Istakao je da je investicija vredna oko 960 miliona dinara.

"Idemo na potpunu rekonstrukciju zgrade, 5. 023 kvadrata bruto površine i nešto malo više od 4. 235 kvadrata neto površine", dodao je Ognjenović.

Naveo je da od trenutka kada bude uveden izabrani izvođač u radove, rekonstrukcija neće trajati više od dve godine.

Zgrada će biti, po najvećim i najmodernijim standardima, potpuno prilagođena i invalidima, ali i osiguranicima i korisnicima.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović naveo je da se zaokružuje kompletna dokumentacije oko imovinskih odnosa kada je reč o zgradi PIO i RFZO fonda u Nišu, ali da je najvažnije da nađeno rešenje problema na način da će PIO fond i Republički fond zdravstvenog osiguranja, u međusobnom dogovoru, rekonstruisati zgradu u narednom periodu.

Pavlović je naglasio da je bezbednost objekta bila prioritet, zbog čega je bilo neophodno najpre završiti sve zakonske procedure.

"Ovo su značajna sredstva za grad Niš, iako ih ne ulaže Grad Niš, već Republički fond PIO i RFZO. Niš je centar jugoistočne Srbije i svakodnevno veliki broj građana dolazi u ovu zgradu kako bi ostvario svoja prava. Zato je važno da ona bude bezbedna, funkcionalna i prilagođena savremenim potrebama", istakao je Pavlović.

On je zamolio građane za razumevanje tokom izvođenja radova.

"Potrudićemo se da usluge i Penzijskog i Zdravstvenog fonda budu dostupne svim građanima, da niko nema problema, a za dve godine dobićemo jednu potpuno rekonstruisanu zgradu koja će biti u potpunosti funkcionalna", rekao je Pavlović.