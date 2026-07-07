Povratak sa plaže često znači jedno – pesak koji se zavukao u kupaći kostim i ne izlazi ni posle ispiranja. Sitna zrnca lako se uvuku u vlakna i šavove, pa mnogi prave grešku pokušavajući da ih odmah isperu vodom.

Stručnjaci savetuju da prvo uradite upravo suprotno – pustite da se kupaći potpuno osuši. Ovaj jednostavan trik može znatno olakšati uklanjanje peska.

Prvo dobro osušite kupaći kostim

Najveća greška je pranje kupaćeg odmah nakon dolaska sa plaže.

Dok je tkanina mokra, pesak se čvrsto lepi za vlakna i mnogo ga je teže ukloniti. Zato kupaći najpre raširite na suncu ili drugom suvom mestu i sačekajte da se potpuno osuši.

Kada se osuši:

dobro ga protresite,

lagano istegnite tkaninu,

posebnu pažnju obratite na šavove i porube, gde se pesak najčešće zadržava.

U većini slučajeva veliki deo peska će sam ispasti.

Fen može pomoći, ali samo uz jednu važnu napomenu

Ako su neka zrnca i dalje ostala u tkanini, može pomoći fen za kosu.

Važno je da koristite isključivo opciju hladnog vazduha, jer visoka temperatura može oštetiti elastin i druga osetljiva vlakna od kojih su kupaći kostimi napravljeni.

Usmerite mlaz vazduha sa spoljne i unutrašnje strane kostima kako biste izduvali preostali pesak.

Trik sa najlon čarapom

Za sitna zrnca koja su ostala zarobljena u šavovima postoji još jedan jednostavan trik.

Pređite preko problematičnih delova običnom najlon čarapom. Trenje stvara statički elektricitet koji može pomoći da se sitan pesak odvoji od tkanine, bez oštećenja materijala.

Tek nakon toga operite kupaći

Kada uklonite većinu peska, vreme je za pranje.

Potopite kupaći kostim u hladnu vodu sa malo blagog deterdženta i ostavite ga da odstoji oko 30 minuta. Nakon toga ga nežno operite rukom, bez grubog trljanja, kako bi se isprala preostala nečistoća.

Izbegavajte mašinu za veš

Stručnjaci ne preporučuju često pranje kupaćeg kostima u mašini, naročito na agresivnim programima.

Takođe, nemojte ga cediti uvrtanjem, jer se na taj način oštećuju elastična vlakna, zbog čega kupaći može izgubiti oblik i rastegljivost.

Uz nekoliko jednostavnih koraka – sušenje, protresanje, hladan vazduh i nežno ručno pranje – lako ćete ukloniti pesak i produžiti vek trajanja omiljenog kupaćeg kostima.