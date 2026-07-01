Međutim, iskusni vozači i stručnjaci otkrivaju da jedan mali taster na kontrolnoj tabli može znatno ubrzati hlađenje kabine – i to čak efikasnije nego što mnogi misle.

Dugme koje vozači često ignorišu

Reč je o dugmetu za recirkulaciju vazduha, označenom simbolom strelice koja kruži unutar siluete automobila.

Ova funkcija zatvara dotok spoljašnjeg vazduha i omogućava da se vazduh unutar vozila stalno recirkuliše, umesto da se uvodi novi, često mnogo topliji spoljašnji vazduh.

Kako zapravo hladi automobil?

Kada se uključi klima uređaj, sistem počinje da hladi već postojeći vazduh u kabini. Ako je uključen dotok spoljašnjeg vazduha, u sistem stalno ulazi vruć vazduh, što usporava proces hlađenja.

Međutim, kada se aktivira recirkulacija, klima radi sa istim vazduhom koji se već nalazi u vozilu, što omogućava brže i efikasnije spuštanje temperature.

Stručnjaci objašnjavaju da to može dovesti do:

bržeg hlađenja kabine

manjeg opterećenja klima uređaja

potencijalne uštede goriva

"Ključ za brzo osveženje u automobilu"

Kako navodi jedan stručnjak iz automobilske industrije, recirkulacija vazduha može napraviti veliku razliku tokom letnjih vrućina.

– Kada je automobil parkiran na suncu, unutrašnjost se brzo zagreje. Aktiviranjem recirkulacije omogućavate da se već ohlađeni vazduh brže stabilizuje, bez stalnog ulaska toplog spoljašnjeg – objašnjava on.

Važan savet za vozače

Stručnjaci ipak napominju da se recirkulacija ne koristi stalno u svim uslovima, jer dugotrajno zatvaranje dotoka svežeg vazduha može smanjiti kvalitet vazduha u kabini.

Najefikasnije je kombinovati ovu funkciju sa klimom, posebno u prvim minutima hlađenja vozila.