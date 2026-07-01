Visoke temperature koje su zahvatile Evropu ponovo su među vozačima pokrenule staru dilemu — da li je bezbedno napuniti rezervoar goriva do vrha tokom letnjih vrućina. Iako se često može čuti savet da to treba izbegavati zbog navodnog širenja benzina i dizela na visokim temperaturama, stručnjaci naglašavaju da ključni problem nije u količini goriva, već u načinu punjenja.

U praksi, sve dok pištolj na pumpi automatski ne prekine dotok goriva, sipanje se smatra potpuno bezbednim, čak i kada su spoljne temperature izuzetno visoke. Problem nastaje tek kada vozači nakon tog prvog „klika“ nastave ručno da dopunjavaju rezervoar, bilo da žele da ubace još malo goriva ili da „zaokruže“ iznos na računu.

Kada je pun rezervoar zapravo bezbedan?

Automatsko isključivanje pištolja ne znači samo da je rezervoar dostigao optimalan nivo, već i da je u njemu ostavljen prostor koji je proizvođač predvideo za prirodne promene zapremine goriva.

Taj tzv. ekspanzioni prostor omogućava da se gorivo bezbedno širi kada temperatura poraste, bez rizika od curenja ili preopterećenja sistema.

Zato je sipanje do prvog prekida potpuno u skladu sa bezbednosnim standardima, čak i tokom dana kada temperature prelaze 35 stepeni Celzijusa.

Kako se gorivo ponaša na vrućini?

Jedna od najčešćih zabluda jeste da se benzin i dizel značajno zagrevaju već u samoj benzinskoj stanici. Međutim, gorivo u podzemnim rezervoarima ostaje relativno hladno i stabilno i tokom letnjih talasa.

Do stvarnog širenja dolazi tek kada gorivo uđe u rezervoar automobila, gde ga zagrevaju spoljašnji uslovi — sunčevo zračenje, vrela karoserija i asfalt, kao i toplota iz motora.

Zbog toga je fabrički ostavljen prostor u rezervoaru neophodan za bezbedan rad sistema.

Greška koja može da napravi problem

Stručnjaci upozoravaju da rizik nastaje tek kada se nakon automatskog prekida nastavi sa sipanjem goriva. Tada se puni prostor predviđen kao sigurnosna rezerva za širenje i isparavanje.

Kada se taj prostor „prebaci“, gorivo pri zagrevanju više nema gde da se širi, pa može dospeti u sistem za isparavanje ili izazvati curenje kroz ventilacione otvore.

U ekstremnim slučajevima to može dovesti i do opterećenja sistema za kontrolu isparenja i oštećenja pojedinih komponenti, zbog čega se vozačima savetuje da sipanje uvek završe na prvom kliku.

Toplotni talas u Evropi

Ova tema je posebno aktuelna zbog snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio veliki deo Evrope. U pojedinim delovima Francuske temperature dostižu i do 44 stepena Celzijusa, što predstavlja jednu od izraženijih epizoda ekstremne vrućine poslednjih godina.

Vrelo vreme očekuje se i u Srbiji, gde će maksimalne temperature u narednim danima prelaziti 35 stepeni, dok se početkom sledeće sedmice očekuju i vrednosti blizu 40 stepeni.

Najtopliji period prognozira se do sredine sedmice, kada će vrućine biti najizraženije u celom regionu.