Međutim, čim zaključate vrata, kod mnogih se javlja dobro poznata dilema: "Da li sam ugasio šporet?", "Jesam li isključio peglu?", "Da li sam zatvorio prozore?"

Ovakve misli mogu da pokvare i najlepše putovanje, ali iskusni putnici tvrde da postoji jednostavan trik koji traje svega nekoliko sekundi, a može da vam donese mnogo mira.

Sve što treba da uradite jeste da pre izlaska iz stana fotografišete kuhinju.

Fotografišite šporet, utičnice i ventile

Najbolje je da napravite nekoliko fotografija na kojima se jasno vidi da su svi prekidači na šporetu i rerni isključeni. Dobro je uslikati i utičnice u kojima se nalaze mali kućni aparati, poput tostera ili kuvala za vodu, kao i ventile za vodu ili gas ako ih zatvarate pre odlaska.

Na taj način u svakom trenutku možete da otvorite galeriju u telefonu i proverite da li ste zaista sve ostavili u bezbednom stanju.

Zašto ovaj trik zaista funkcioniše?

Psiholozi objašnjavaju da pred put često obavljamo mnogo radnji odjednom, pa pojedine stvari uradimo gotovo automatski. Zbog toga kasnije nismo sigurni da li smo zaista ugasili uređaj ili nam se samo čini da jesmo.

Fotografija sa vremenskom oznakom služi kao podsetnik i pomaže da brzo otklonite sumnju, bez vraćanja kući i nepotrebnog stresa.

Može da bude koristan i zbog osiguranja

Ovaj trik nije koristan samo zbog mira tokom putovanja. U slučaju havarije, poput pucanja cevi, poplave ili drugih nepredviđenih situacija, fotografije mogu da pomognu kao dokaz da ste stan napustili u urednom i bezbednom stanju.

Iako neće same po sebi rešiti svaki spor sa osiguravajućom kućom, mogu biti koristan dodatni dokaz uz ostalu dokumentaciju.

Zato mnogi putnici pre polaska odvoje svega desetak sekundi da fotografišu kuhinju. Ova jednostavna navika ne košta ništa, a može da vam uštedi mnogo nerviranja i omogući da odmor provedete opuštenije.