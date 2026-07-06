Hanter Bajden, sin bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Džozefa Bajdena, optužio je danas predsednika SAD Donalda Trampa i članove njegove porodice za korupciju i zloupotrebu položaja, iznevši na društvenoj mreži X niz tvrdnji o navodnim sukobima interesa i poslovnim vezama porodice Tramp.

Bajden je povodom proslave Dana nezavisnosti SAD napisao da se zemlja pre 250 godina oslobodila vlasti kralja koji je kolonijama upravljao kao porodičnim poslom, ocenivši da je porodica Tramp za godinu i po dana učinila da "(britanski) kralj Džordž III izgleda kao amater".

On je potom izneo niz optužbi na račun sinova predsednika SAD, Donalda Trampa Mlađeg i Erika Trampa, koji obavljaju rukovodeće funkcije u kompaniji Tramp organizacija, prenosi Independent. Prema njegovim tvrdnjama, kompanija u koju je Donald Tramp Mlađi investirao dobila je zajam Pentagona u vrednosti od 620 miliona američkih dolara, dok je kompanija za razvoj bespilotnih letelica koju su osnovali Donald Mlađi i Erik Tramp dobila unosan ugovor sa Ratnim vazduhoplovstvom SAD.

Bajden je naveo i da je američka vojska naručila motore za bespilotne letelice od kompanije u čijem upravnom odboru sedi Donald Tramp Mlađi, kao i da je Pentagon dodelio ugovor vredan 24 miliona dolara kompaniji za robotiku u kojoj Erik Tramp obavlja funkciju glavnog savetnika za strategiju.

On je optužio i Trampovog zeta Džareda Kušnera da su njegove poslovne aktivnosti finansijski podržale Saudijska Arabija i druge zalivske države, navodeći da Kušner, koji je tokom Trampovog prvog mandata bio visoki zvaničnik administracije zadužen za spoljnu politiku, pregovara sa državama koje ulažu u njegove poslovne projekte.

Osvrnuo se i na finansijske izveštaje o imovini predsednika SAD objavljene prošle nedelje, tvrdeći da je Tramp tokom prve godine novog mandata ostvario oko 1,4 milijarde dolara prihoda od poslovanja sa kriptovalutama. On je naveo da je više od milion ljudi izgubilo ukupno 2,3 milijarde dolara ulažući u te projekte, ocenivši da novac nije stvoren, već samo prebačen "iz džepova građana u kraljevsku blagajnu".

U završnici objave Hanter Bajden je optužio Donalda Trampa Mlađeg da bi mogao da ostvari finansijsku korist od eventualnih izmena propisa o prometu vatrenog oružja koje bi omogućile njegovu isporuku poštom. Istovremeno je kritikovao pravosudne organe zbog, kako tvrdi, izostanka istraga protiv porodice Tramp, navodeći da je on sam godinama bio predmet saveznih istraga, saslušanja pred velikom porotom i kongresnih istraga.

Hanter Bajden je istakao da su, uprkos višegodišnjim istragama, nadležni organi protiv njega nisu pronašli dokaze za optužbe koje su iznosili republikanci, dodajući da su čak i prihodi koje je ostvario prodajom svojih slika bili predmet istraga u Kongresu.

"Pravo pitanje staro je 250 godina - da li Amerika pripada jednoj porodici", poručio je Bajden.

List Independent naveo je da je zatražio komentar Bele kuće i kompanije Tramp organizacija, ali da odgovor nije dobio. Portparolka Bele kuće Ana Keli prošlog meseca odbacila je optužbe koje se odnose na zajam Pentagona, tvrdeći da Tramp i njegova administracija sve odluke donose isključivo u interesu američkog naroda i ocenivši da kritičari ponavljaju višegodišnje tvrdnje demokrata i tradicionalnih medija. U intervjuu za televiziju CNBC, koji je dao uoči obeležavanja 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti, Tramp je odbacio optužbe o korupciji i poručio da nije upoznat sa poslovima svog sina u oblasti kriptovaluta.

"Ne bavim se svojim poslovima. Njih vode moja deca", rekao je Tramp, dodajući da njegov sin Erik upravlja porodičnim poslovanjem.

Hanter Bajden otvorio je nalog na društvenoj mreži X u maju ove godine i od tada je više puta javno kritikovao predsednika Trampa. Nakon što ga je Tramp nedavno ponovo pomenuo aludirajući na njegovu burnu prošlost, Hanter Bajden je odgovorio novom objavom u kojoj je izneo dodatne optužbe na račun predsednika SAD i njegove porodice.