Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas u Ankari da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske.

On je novinarima tokom sastanka sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom rekao da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske i ocenio da je spor oko Grenlanda narušio odnose između SAD i NATO, prenosi Rojters.

"To je ono što je narušilo moj odnos sa NATO, jer Grenland ne koristi Danskoj", istakao je Tramp. Kako je rekao, Danska ne ulaže dovoljno novca da zaista pomogne Grenlandu, ali je on izuzetno važan za Sjedinjene Američke Države.

"Okružen je kineskim i ruskim brodovima i to nećemo da dozvolimo", naglasio je Tramp.

Američi predsednik je dodao da saveznici nisu podržali američki stav, uprkos, kako je naveo, velikim izdvajanjima SAD za njihovu zaštitu od Rusije. Tokom drugog predsedničkog mandata, Tramp je više puta pokretao ideju o aneksiji Grenlanda, ne isključujući upotrebu vojne sile, što je izazvalo zabrinutost u Evropi.

Američki državni sekretar Marko Rubio nedavno je u Kongresu kazao da Grenland "za sada" ostaje deo Danske. Prema njegovim rečima, američka administracija je na kraju odustala od mogućnosti vojne intervencije i umesto toga pokrenula razgovore sa Danskom o jačanju američkog vojnog prisustva na ostrvu. Rubio je u junu izjavio da se razgovori sa Danskom i Grenlandom nastavljaju na mesečnom nivou.