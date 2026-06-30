Tropske vrućine pogodile su Srbiju, a automobili koji stoje na suncu postaju pravi „pokretni staklenici“. Nakon samo pola sata, temperatura u vozilu može dostići i preko 50 stepeni Celzijusa, što može predstavljati rizik ne samo za unutrašnjost automobila, već i za predmete koji se u njemu nalaze.

Zbog toga je tokom letnjih meseci posebno važno obratiti pažnju šta ostavljamo u vozilu.

1. Plastične flaše

Flaše sa vodom i druge plastične posude ne bi trebalo ostavljati u zagrejanom automobilu. Na visokim temperaturama plastika može da oslobađa hemikalije, poput bisfenola A (BPA), koje potencijalno mogu dospeti u tečnost. Zato se preporučuje izbegavanje konzumacije vode koja je dugo stajala u vrućem vozilu.

2. Elektronski uređaji

Mobilni telefoni, laptopovi, kamere i slični uređaji nisu dizajnirani za ekstremne temperature. Pregrevanje može dovesti do oštećenja baterija, kvarova ili čak njihovog otkazivanja. U pojedinim slučajevima može doći i do deformacije plastičnih delova.

3. Lekovi

Lekove nikada ne treba ostavljati u automobilu, jer visoke temperature mogu promeniti njihovu hemijsku strukturu i smanjiti delotvornost. U nekim slučajevima, nepravilno skladišteni lekovi mogu postati i potencijalno štetni za upotrebu.

4. Upaljači

Upaljači sadrže zapaljive materije i pod uticajem visokih temperatura može doći do širenja pritiska i njihovog pucanja. Iako se to ne dešava često, rizik od oštećenja i potencijalne opasnosti postoji, pa ih je najbolje ukloniti iz vozila.

5. Hrana

Kvarljiva hrana, hrana za kućne ljubimce, pa čak i konzervirani proizvodi ne bi trebalo da ostaju u automobilu. Na visokim temperaturama dolazi do bržeg razvoja bakterija, što može učiniti hranu nebezbednom za konzumaciju već nakon kraćeg vremena.

6. Sprejevi i limenke pod pritiskom

Limenke poput lakova za kosu, dezodoransa i sprejeva pod pritiskom mogu biti posebno opasne. Na temperaturama iznad 49°C dolazi do povećanja pritiska u ambalaži, što može dovesti do pucanja limenke i potencijalnog oštećenja vozila ili povreda.

Tokom letnjih meseci, automobil izložen suncu postaje prostor sa ekstremnim uslovima. Zato je važno da se iz njega uklone svi predmeti koji mogu biti osetljivi na toplotu ili predstavljati bezbednosni rizik.