Predsednik SAD Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži, podelio je intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za Foks njuz.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Foks njuz da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli dramatičnu promenu tokom mandata predsednika Donalda Trampa, što je, kako kaže, promenilo i percepciju građana u zemlji, u kojoj su sećanja na NATO agresiju 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena.

Vučić je, u tom intervjuu, pozvao Trampa da poseti Srbiju.

Podsetimo, ovo nije prvi put da američki lider deli na društvenim mrežama Vučićeve reči.

Tramp je i u maju objavio na svojoj društvenoj mreži Istina intervju predsednika Vučića koji je tada dao za „Breitbart“.

Vučićev intervju za Foks njuz koji je podelio Tramp možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.