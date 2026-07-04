U videu se savetuje da drvenu varjaču prelijete ili potopite u ključalu vodu i ostavite je da odstoji 15 do 20 minuta. Kada je voda promenila boju, mnogi su zaključili da se u drvetu godinama skupljala prljavština i bakterije, pa su odlučili da stare varjače odmah bace.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovakav prizor može biti varljiv.

Prema njihovim rečima, tamna ili smeđa boja vode najčešće nije dokaz da je varjača puna nečistoća, već potiče od tanina i drugih prirodnih jedinjenja koja se oslobađaju iz drveta kada je izloženo visokim temperaturama.

Osim toga, ključala voda može da ošteti drvo. Visoka temperatura uklanja prirodna ulja iz materijala, zbog čega varjača može da se isuši, ispuca ili promeni oblik.

Iako pojedini stručnjaci smatraju da povremeno potapanje u vrelu vodu može pomoći u uklanjanju naslaga, upozoravaju da se to ne radi često i da drvo nakon toga treba zaštititi odgovarajućim mineralnim uljem.

Jedno pravilo, međutim, gotovo svi podržavaju – drvene varjače ne bi trebalo prati u mašini za sudove. Visoke temperature, agresivni deterdženti i dugotrajno izlaganje vodi značajno skraćuju njihov vek trajanja.

Najbolji način održavanja je jednostavan: operite varjaču odmah nakon upotrebe toplom vodom i blagim deterdžentom, dobro je osušite i izbegavajte dugo namakanje.

Ako se pravilno održava, kvalitetna drvena varjača može da traje i do dve decenije.