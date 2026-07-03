Kada se na instrument tabli upali lampica za rezervu, mnogi vozači se zapitaju koliko još mogu da voze pre nego što automobil potpuno ostane bez goriva. Odgovor nije isti za sva vozila, jer zavisi od kapaciteta rezervoara, prosečne potrošnje, ali i uslova vožnje.

Prema procenama, nakon paljenja lampice u rezervoaru najčešće ostaje oko pet litara goriva. To znači da pojedini automobili mogu da pređu više od 70 kilometara, dok će drugi moći da pređu manje od 40 kilometara pre nego što ostanu bez goriva.

Na domet utiče i način vožnje. Potrošnja je veća u gradskim uslovima sa čestim zaustavljanjem i kretanjem, dok je najekonomičnija vožnja na otvorenom putu pri umerenim brzinama, oko 80 kilometara na čas.

Stručnjaci upozoravaju da vožnju na rezervi ne bi trebalo pretvarati u naviku. Kada je nivo goriva prenizak, pumpa za gorivo nije dovoljno podmazana, što može ubrzati njeno habanje. Osim toga, sa dna rezervoara mogu da se povuku sitne nečistoće i talog, koji mogu opteretiti filter goriva i izazvati dodatne probleme.

Ako želite da saznate koliko goriva ostaje u vašem automobilu kada se upali lampica, postoji jednostavan način. Nakon što se upozorenje pojavi, otiđite do benzinske pumpe i napunite rezervoar do vrha. Zatim od ukupnog fabričkog kapaciteta rezervoara oduzmite količinu goriva koju ste sipali. Tako ćete dobiti približnu količinu goriva koja je ostala u rezervoaru u trenutku kada se uključila rezerva.

Iako je korisno znati koliko vaš automobil može da pređe na rezervi, najsigurnije rešenje je da ne čekate poslednji trenutak. Pravovremeno točenje goriva smanjuje rizik od kvarova i omogućava bezbrižniju vožnju.