Koliko god ga ispirali pod vodom, sitna zrnca često ostaju u šavovima i deluju kao da ih je nemoguće ukloniti.

Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da pesak iz kupaćeg kostima uklonite mnogo lakše, bez oštećivanja materijala.

Najveća greška je da odmah operete kupaći

Većina ljudi čim stigne kući stavlja kupaći pod mlaz vode ili ga potapa u deterdžent. Međutim, upravo je to jedna od najčešćih grešaka.

Dok je tkanina mokra, pesak se još jače lepi za vlakna i mnogo ga je teže izvući. Zbog toga stručnjaci savetuju da prvo potpuno osušite kupaći kostim, pa tek onda pokušate da uklonite pesak.

Raširite ga na suncu ili na prozračnom mestu i sačekajte da se u potpunosti osuši.

Dobro protresite i rastegnite tkaninu

Kada je kupaći potpuno suv, snažno ga protresite, a zatim pažljivo rastegnite materijal, naročito oko šavova, ivica i nabora.

Upravo se na tim mestima pesak najčešće zadržava. Rastezanjem tkanine omogućavate da zrnca lakše ispadnu iz vlakana.

U mnogim slučajevima već ovaj jednostavan postupak ukloni najveći deo peska.

Fen može biti od velike pomoći

Ako su neka zrnca i dalje ostala u tkanini, može pomoći fen za kosu.

Važno je da koristite isključivo hladan vazduh, jer visoka temperatura može da ošteti elastin i druge osetljive materijale od kojih su kupaći kostimi napravljeni.

Usmerite mlaz vazduha sa spoljne i unutrašnje strane kostima kako biste izduvali preostali pesak.

Trik sa najlonskom čarapom

Za najsitnija zrnca postoji još jedan jednostavan trik koji mnogi ne znaju.

Uzmite običnu najlonsku čarapu i lagano pređite njome preko delova na kojima je ostao pesak.

Trenje stvara statički elektricitet koji može da privuče sitna zrnca peska i olakša njihovo uklanjanje, posebno iz šavova i nabora.

Tek tada operite kupaći

Kada uklonite najveći deo peska suvim metodama, vreme je za pranje.

Potopite kupaći kostim u hladnu vodu sa malom količinom blagog deterdženta i ostavite ga da odstoji oko 30 minuta.

Nakon toga ga nežno operite rukama, bez grubog trljanja ili uvrtanja tkanine.

Izbegavajte mašinu za veš

Stručnjaci savetuju da kupaći kostim ne perete u mašini za veš, jer okretanje bubnja i centrifuga mogu da oštete elastična vlakna.

Takođe, nemojte ga cediti uvrtanjem, jer se na taj način elastin razvlači i kostim brzo gubi oblik.

Najbolje je da ga nakon pranja lagano pritisnete peškirom kako biste uklonili višak vode, a zatim ga ostavite da se prirodno osuši.

Uz nekoliko jednostavnih koraka, kupaći kostim može ostati čist, očuvan i spreman za naredni odlazak na plažu, bez tvrdokornih zrnaca peska koja često kvare uživanje u letnjim danima.