Objavljivanje snimka za koji ukrajinska strana tvrdi da prikazuje napade na ruska plovila izazvalo je oštre reakcije na pojedinim ruskim Telegram kanalima. U objavama se iznose pozivi na odlučniji odgovor Moskve, uz tvrdnje da bi ovaj događaj mogao da utiče na dalji tok Specijalne vojne operacije.

Na društvenim mrežama pojavio se video za koji ukrajinske oružane snage navode da prikazuje napade na više ruskih plovila, uključujući tankere, teretni brod i trajekt. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Ruski Telegram kanali traže oštriji odgovor

Prema navodima iz objava, među pogođenim tankerima nalaze se „Venera-3“, „Sanar-1“, „Sanar-17“, „Klimena“, „Tete“, „Aleksej Savrasov“ i „Penelopa“.

Autori objava tvrde da su plovila prevozila benzin za Krim i da su napadnuta u Azovskom moru.

Telegram kanal „Dva majora“ ocenio je da je reč o, kako navode, „masovnom neselektivnom udaru na civilne ciljeve“ i pozvao rusko vojno i političko rukovodstvo da promeni pristup vođenju Specijalne vojne operacije.

U objavi se takođe navodi da rusko Ministarstvo odbrane u poslednje vreme, prema mišljenju autora, više ne koristi formulacije poput „kao odgovor na“ u saopštenjima namenjenim domaćoj javnosti.

„Neka izgori apsolutno sve do temelja“

Najviše pažnje privukao je deo objave u kojem autori iznose stav da je rusko stanovništvo, prema njihovom mišljenju, u potpunosti postalo svesno rizika koje predstavlja Ukrajina.

Kako navode, građani bi se, prema njihovoj oceni, „samo obradovali kada bi, radi uništenja svakog potencijala protivnika, tamo izgorelo apsolutno sve do temelja“.

Autori zaključuju da je odnos prema protivniku postao znatno oštriji nego ranije, ali smatraju da dosadašnji ruski odgovori nisu bili dovoljni da zaustave napade za koje tvrde da su usmereni na civilne ciljeve.

Iznete tvrdnje predstavljaju stavove autora objava na ruskim Telegram kanalima i nisu potvrđene nezavisnim izvorima.