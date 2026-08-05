Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su P. S. (35) iz Raške zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađeno oko 20 tona sojine sačme bez prateće dokumentacije.

Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Regionalnim centrom granične policije prema Bosni i Hercegovini, Stanicom granične policije Badovinci i Policijskom upravom u Šapcu.

Kontrola je obavljena na putnom pravcu Klenje – Salaš Crnobarski, gde su policajci zaustavili kamion marke „skanija“ kojim je upravljao osumnjičeni.

Pregledom tovarnog prostora pronađeno je oko 20 tona upakovane sojine sačme, za koju vozač nije posedovao odgovarajuću prateću dokumentaciju.

Policija je privremeno oduzela i robu i teretno vozilo, o čemu je sačinjena potvrda o privremeno oduzetim predmetima.

Osumnjičeni P. S. biće, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju poreklo robe i sve okolnosti pod kojima je prevožena bez propisane dokumentacije.