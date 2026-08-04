"Ovom prilikom želim da obavestim hrvatsku javnost da ću zvanično predložiti sledeće - Dabro se javno obavezuje u svom proglasu, kojim, između ostalog, traži da se sam praznik preimenuje, da ubuduće pobedu u ratu slavimo sa dva neradna dana umesto jednog i da se na jednoj od glavnih zagrebačkih saobraćajnih arterija izgradi ogromni trijumfalni luk!"

"Predložiću da se u okviru zvanične proslave Dana pobede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja naglasak stavi na naziv "Dan hrvatske pobede" kao centralni slogan i naziv državne proslave, i da se proslava zvanično produži na 4. i 5. avgust. Radi postizanja ovog cilja, ako bude potrebno, predložiću pokretanje odgovarajućih izmena zakonskog okvira. To bi dodatno istaklo istorijski značaj hrvatske pobede u Domovinskom ratu," rekao je ovaj ustaša.

Pored dvodnevnog državnog praznika, on predlaže i uvođenje novog dana sećanja.

"Predložiću da se 8. avgust obeleži na najvišem nacionalnom i državnom nivou."

On traži i da izgradnju "Hrvatskog trijumfalnog luka" u Zagrebu.

"(A) Treba doneti odluku da se u Zagrebu izgradi Hrvatski slavoluk pobede na jednoj od glavnih i simboličnih saobraćajnica na ulazu u grad, koji bi hrvatskim generacijama, ali i svetu, zauvek svedočio o istorijskom opredeljenju hrvatskog naroda, državnom rukovodstvu na čelu sa prvim hrvatskim predsednikom dr Franjom Tuđmanom, i herojstvu hrvatskih ratnika u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine, sa zapisom svih slavnih epopeja hrvatskog naroda i simbolima tih epoha i događaja," rekao je Dabro.

U svojoj izjavi je takođe naveo da će predložiti da na Dan pobede svi ambasadori zemalja akreditovanih u Republici Hrvatskoj moraju prisustvovati državnoj proslavi, a ne, kao do sada, da zbog nivoa organizacije malo njih odgovara po sopstvenom, neobavezujućem sudu.

"Teško kompromitovani istorijski događaji, poput mita o Jasenovcu, ne mogu se stavljati ispred Dana hrvatske pobede u slobodnoj Hrvatskoj, odbranjenoj oslobodilačkim Domovinskim ratom, po nivou organizacije i počasti koju su akreditovani ambasadori odali," rekao je Dabro.