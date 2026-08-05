RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

11.55 Vreme

12.00 Dnevnik

12.35 Sportski dnevnik

12.55 Veterinarska misija

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Kvadratura kruga

16.30 Sasvim prirodno

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Sećaš li se Doli Bel, film

22.50 Dnevnik

23.10 Nepoznati zaštitnik, film

01.05 Dinastija, serija

01.50 Gastronomad

02.05 Dnevnik

02.40 Azija

03.30 Kuhinja moga kraja

04.25 Veterinarska misija

04.55 Srećni ljudi, igrana serija

Najava

Sećaš li se Doli Bel 20.55 RTS1

Glavni lik, dečak Dino, spoznaje svet i odrasta uz filmove koje gleda u lokalnom bioskopu i muziku koju sluša u omladinskom centru, i doživljava svoju prvu ljubav. Uloge: Slavko Štimac, Ljiljana Blagojević, Slobodan Aligrudić, Mira Banjac...

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.25 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

08.55 Sedefna ruža

09.25 Ovako vas vidimo

09.40 Raspevana slikovnica

09.45 Nekada davno - Srpske narodne bajke

10.15 Zona talenta

10.40 Dobro je dobro je znati...

11.10 Naučni portal

11.40 Kulturna baština Srbije - 1000 godina krsne slave u Srba

12.25 Eko minijature

12.30 Obrazovne vinjete

12.35 Pravo na sutra

13.00 Vremenska kapsula

13.30 Boje duše: Živa umetnost

14.00 Piter Gan, film

15.35 Ženski raj, serija

16.20 Sat

17.20 Eko minijature

17.30 Rodoslavci

18.00 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji: Manastir Draganac

18.35 Svevremenik: Njegoš

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta , serija

20.10 Azija

21.00 Ženski raj, serija

21.45 O ljubavi i gađenju

22.15 Kultura Srba u Hrvatskoj

23.05 Bunt

23.35 Alijenista, serija

00.20 Džez klub

01.10 Gorka osveta, serija

01.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.00 Sat

02.45 Rodoslavci

03.15 Dobro je dobro je znati…

Najava

Kulturna baština Srbije - 1000 godina krsne slave u Srba 11.40 RTS2

Krsna slava je religiozno-društvena kategorija isključivo vezana za srpski narod, te je kao takva uvršćena i na svetsku listu nematerijalne baštine čovečanstva pod zaštitom UNESKA. Poreklom krsne slave i praktikovanjem ovog običaja kod Srba bavili su se istoričari, teolozi, etnolozi, sociolozi, lingvisti i drugi.Koreni slavljenja sveca zaštitnika sežu u daleku prošlost, ali i Srpska pravoslavna crkva i nauka saglasni su da se početak obeležavanja krsne slave vezuje za dan kada je neka porodica, ili čitav rod primio hrišćanstvo. Prvi pisani pomen o praznovanju slave, potiče iz 1018. godine, te ovu godinu uzimamo i kao jubilej od zvaničnog obeležavanja krsne slave. Naime, te godine grčki hroničar Jovan Skilica prvi je zabeležio slavu dajući joj obeležje porodičnog praznika. Sveti Sava , prvi srpski arhiepiskop, izvršio je u početkom 13. veka novu organizaciju crkvenog života, a taj reformatorski rad obuhvatio je i praznovanje kućne slave. U praznovanju krsne slave isprepleteni su religiozni i društveni elementi i oni su duboko ukorenjeni u ovaj jedinstveni srpski običaj koji je prvi na šoj listi nematerijalne kulturne baštine. O poreklu krsne slave, njenim religioznim i društvenim elementima, o njenom opstaku i vrednostima gledaoci će saznati od eminentnih stručnjaka koje smo snimili u više autentičnih ambijenata. U emisiji učestvuju mitropolit zagrebačko-ljubljanski G. Porfirije, prof. dr Ljubinko Radenković iz balkanološkog instituta SANU, dr Vesna Marjanović, stručnjaci Etnografskog muzeja u Beogradu, glumac Nebojša Dugalić i drugi.

PINK

05.30 Novo jutro, emisija

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita - narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita - narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - narod pita, rijaliti šou

17.00 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov, emisija

00.00 Elita - narod pita, rijaliti šou

Najava

Sudbina 22.15 Pink

Halil, koji prolazi kroz teška vremena sa svojom porodicom, nakon što mu je otac nepravedno optužen i završava u zatvoru, zaklinje se na osvetu kada izgubi kuću...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

20.55 Najbolji san, igrana serija

22.00 Jedini izlaz, igrana serija

23.00 Izgubljeni u ljubavi, igrani film

00.45 Veza za dve noći, igrani film

02.30 Pobednik, kviz

03.00 Najbolji san, igrana serija

04.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija

Najava

Najbolji san 20.55 Prva

Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije „Jetimler“ (Siročad) u Istanbulu.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija

15.01 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.01 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Puls

21.06 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Ukleta ćerka, igrani film

00.01 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.06 B92

Iskra želi da zna detalje o Vedranovom izlasku iz grupe. Vedran priznaje da je bacio šok-bombu, i da mu je jako žao zbog toga. Iskra počinjenje da razmišlja da li bi ona mogla da uradi tako nešto, da li ima u sebi nešto što bi je nateralo da nekome naudi.Viktor zamoli Janu da mu bude kuma, ona ga ismeje što ne zna običaje. Vedran se krije kod Damjana od navijača i policije, dok se ne slegne prašina. Draginja i Toma saznaju za Iskru.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 Bingo

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Senka prošlosti, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Velika porodica, serija

02.00 Radio Happy

Najava

Provodadžija 13.15 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype, emisija

08.00 Pretres, gost - Intervju - Veljko Kuzmančević

09.00 Hype intervju - Ana Rakić Đuričić

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate, igrana serija

11.00 Diši duboko, film

13.00 City Hype, emisija

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Bojan Marović

15.30 Život uživo - Ledeni

16.00 Slavica, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, emisija

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 ABS šou, emisija

23.00 Fragmenti, film

01.00 Dug moru, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Buna ziua

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

20.00 Povratak kući, serija

21.00 Zdravlje nacije

22.00 Velike vesti

22.35 Lice nacije

23.52 Preporučujemo

01.00 Povratak kući, serija

02.00 Zdravlje nacije

24 KITCHEN

12.00 Seoske tajne: Meri Beri

13.00 Hongkonški gurmanluci sa Džastin Skofild

13.30 Hongkonški gurmanluci sa Džastin Skofild

15.00 Džejmijeva super hrana

17.00 Nina Babić: Moja francuska pekarica

18.00 Brzi obroci sa Miljuškom: Svež početak

18.45 Seoske tajne: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

10.10 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Skajmed

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Grejs i Frenki

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

CINEMANIA

08.20 Doba sutrašnjice, film

10.15 Bamzi i Gromopuc, film

11.20 Pepeljavko, film

13.05 Igračke iz budućnosti, igrani film

14.30 Mardžori Prajm, igrani film

16.05 Samo životinje, igrani film

18.00 Lejdi Magbet, igrani film

19.30 Valcer sa Baširom, film

21.00 Srećan kao Lazaro, film

23.05 Doba sutrašnjice, film

00.30 Poziv, film

SUPERSTAR

06.10 Klan, domaća igrana serija

07.15 Klan, domaća igrana serija

08.20 Povratak otpisanih, igrani film

10.00 Crni Adam, film

11.55 Profesionalci u akciji, igrani film

14.05 Ljubavni život Budimira Trajkovića, igrani film

15.50 Loši momci zauvek, igrani film

17.55 Poslednji skaut, igrani film

19.50 Klan, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.10 Pedeset nijansi slobodni, film

00.10 Pobesneli Maks 3, film

PRVA PLUS

10.00 Sinđelići, serija

11.30 Krunska 11, igrana serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Besa, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Genijalci, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Besa, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.20 Svet u pokretu: Expo 2027

12.40 Scena

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.35 Blic zdravlje podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.45 Scena

19.05 Metar moga sela

19.35 Elif, igrana serija

20.30 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca Show

23.55 Kontra kadar

00.35 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

01.35 Panama, film

03.00 Život u balansu

03.45 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

04.35 Sok od šljiva, film

Newsmax Balkans

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Zaveštanje

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča