RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
11.55 Vreme
12.00 Dnevnik
12.35 Sportski dnevnik
12.55 Veterinarska misija
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Kvadratura kruga
16.30 Sasvim prirodno
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Sećaš li se Doli Bel, film
22.50 Dnevnik
23.10 Nepoznati zaštitnik, film
01.05 Dinastija, serija
01.50 Gastronomad
02.05 Dnevnik
02.40 Azija
03.30 Kuhinja moga kraja
04.25 Veterinarska misija
04.55 Srećni ljudi, igrana serija
Najava
Sećaš li se Doli Bel 20.55 RTS1
Glavni lik, dečak Dino, spoznaje svet i odrasta uz filmove koje gleda u lokalnom bioskopu i muziku koju sluša u omladinskom centru, i doživljava svoju prvu ljubav. Uloge: Slavko Štimac, Ljiljana Blagojević, Slobodan Aligrudić, Mira Banjac...
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.25 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
08.55 Sedefna ruža
09.25 Ovako vas vidimo
09.40 Raspevana slikovnica
09.45 Nekada davno - Srpske narodne bajke
10.15 Zona talenta
10.40 Dobro je dobro je znati...
11.10 Naučni portal
11.40 Kulturna baština Srbije - 1000 godina krsne slave u Srba
12.25 Eko minijature
12.30 Obrazovne vinjete
12.35 Pravo na sutra
13.00 Vremenska kapsula
13.30 Boje duše: Živa umetnost
14.00 Piter Gan, film
15.35 Ženski raj, serija
16.20 Sat
17.20 Eko minijature
17.30 Rodoslavci
18.00 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji: Manastir Draganac
18.35 Svevremenik: Njegoš
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta , serija
20.10 Azija
21.00 Ženski raj, serija
21.45 O ljubavi i gađenju
22.15 Kultura Srba u Hrvatskoj
23.05 Bunt
23.35 Alijenista, serija
00.20 Džez klub
01.10 Gorka osveta, serija
01.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.00 Sat
02.45 Rodoslavci
03.15 Dobro je dobro je znati…
Najava
Kulturna baština Srbije - 1000 godina krsne slave u Srba 11.40 RTS2
Krsna slava je religiozno-društvena kategorija isključivo vezana za srpski narod, te je kao takva uvršćena i na svetsku listu nematerijalne baštine čovečanstva pod zaštitom UNESKA. Poreklom krsne slave i praktikovanjem ovog običaja kod Srba bavili su se istoričari, teolozi, etnolozi, sociolozi, lingvisti i drugi.Koreni slavljenja sveca zaštitnika sežu u daleku prošlost, ali i Srpska pravoslavna crkva i nauka saglasni su da se početak obeležavanja krsne slave vezuje za dan kada je neka porodica, ili čitav rod primio hrišćanstvo. Prvi pisani pomen o praznovanju slave, potiče iz 1018. godine, te ovu godinu uzimamo i kao jubilej od zvaničnog obeležavanja krsne slave. Naime, te godine grčki hroničar Jovan Skilica prvi je zabeležio slavu dajući joj obeležje porodičnog praznika. Sveti Sava , prvi srpski arhiepiskop, izvršio je u početkom 13. veka novu organizaciju crkvenog života, a taj reformatorski rad obuhvatio je i praznovanje kućne slave. U praznovanju krsne slave isprepleteni su religiozni i društveni elementi i oni su duboko ukorenjeni u ovaj jedinstveni srpski običaj koji je prvi na šoj listi nematerijalne kulturne baštine. O poreklu krsne slave, njenim religioznim i društvenim elementima, o njenom opstaku i vrednostima gledaoci će saznati od eminentnih stručnjaka koje smo snimili u više autentičnih ambijenata. U emisiji učestvuju mitropolit zagrebačko-ljubljanski G. Porfirije, prof. dr Ljubinko Radenković iz balkanološkog instituta SANU, dr Vesna Marjanović, stručnjaci Etnografskog muzeja u Beogradu, glumac Nebojša Dugalić i drugi.
PINK
05.30 Novo jutro, emisija
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita - narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita - narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - narod pita, rijaliti šou
17.00 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov, emisija
00.00 Elita - narod pita, rijaliti šou
Najava
Sudbina 22.15 Pink
Halil, koji prolazi kroz teška vremena sa svojom porodicom, nakon što mu je otac nepravedno optužen i završava u zatvoru, zaklinje se na osvetu kada izgubi kuću...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
20.55 Najbolji san, igrana serija
22.00 Jedini izlaz, igrana serija
23.00 Izgubljeni u ljubavi, igrani film
00.45 Veza za dve noći, igrani film
02.30 Pobednik, kviz
03.00 Najbolji san, igrana serija
04.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija
Najava
Najbolji san 20.55 Prva
Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije „Jetimler“ (Siročad) u Istanbulu.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija
15.01 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.01 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Puls
21.06 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Ukleta ćerka, igrani film
00.01 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.06 B92
Iskra želi da zna detalje o Vedranovom izlasku iz grupe. Vedran priznaje da je bacio šok-bombu, i da mu je jako žao zbog toga. Iskra počinjenje da razmišlja da li bi ona mogla da uradi tako nešto, da li ima u sebi nešto što bi je nateralo da nekome naudi.Viktor zamoli Janu da mu bude kuma, ona ga ismeje što ne zna običaje. Vedran se krije kod Damjana od navijača i policije, dok se ne slegne prašina. Draginja i Toma saznaju za Iskru.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 Bingo
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Senka prošlosti, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Velika porodica, serija
02.00 Radio Happy
Najava
Provodadžija 13.15 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype, emisija
08.00 Pretres, gost - Intervju - Veljko Kuzmančević
09.00 Hype intervju - Ana Rakić Đuričić
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate, igrana serija
11.00 Diši duboko, film
13.00 City Hype, emisija
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Bojan Marović
15.30 Život uživo - Ledeni
16.00 Slavica, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, emisija
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 ABS šou, emisija
23.00 Fragmenti, film
01.00 Dug moru, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Buna ziua
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
20.00 Povratak kući, serija
21.00 Zdravlje nacije
22.00 Velike vesti
22.35 Lice nacije
23.52 Preporučujemo
01.00 Povratak kući, serija
02.00 Zdravlje nacije
24 KITCHEN
12.00 Seoske tajne: Meri Beri
13.00 Hongkonški gurmanluci sa Džastin Skofild
13.30 Hongkonški gurmanluci sa Džastin Skofild
15.00 Džejmijeva super hrana
17.00 Nina Babić: Moja francuska pekarica
18.00 Brzi obroci sa Miljuškom: Svež početak
18.45 Seoske tajne: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
10.10 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Skajmed
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Grejs i Frenki
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
CINEMANIA
08.20 Doba sutrašnjice, film
10.15 Bamzi i Gromopuc, film
11.20 Pepeljavko, film
13.05 Igračke iz budućnosti, igrani film
14.30 Mardžori Prajm, igrani film
16.05 Samo životinje, igrani film
18.00 Lejdi Magbet, igrani film
19.30 Valcer sa Baširom, film
21.00 Srećan kao Lazaro, film
23.05 Doba sutrašnjice, film
00.30 Poziv, film
SUPERSTAR
06.10 Klan, domaća igrana serija
07.15 Klan, domaća igrana serija
08.20 Povratak otpisanih, igrani film
10.00 Crni Adam, film
11.55 Profesionalci u akciji, igrani film
14.05 Ljubavni život Budimira Trajkovića, igrani film
15.50 Loši momci zauvek, igrani film
17.55 Poslednji skaut, igrani film
19.50 Klan, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.10 Pedeset nijansi slobodni, film
00.10 Pobesneli Maks 3, film
PRVA PLUS
10.00 Sinđelići, serija
11.30 Krunska 11, igrana serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Besa, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Genijalci, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Besa, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.20 Svet u pokretu: Expo 2027
12.40 Scena
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.35 Blic zdravlje podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.45 Scena
19.05 Metar moga sela
19.35 Elif, igrana serija
20.30 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca Show
23.55 Kontra kadar
00.35 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
01.35 Panama, film
03.00 Život u balansu
03.45 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
04.35 Sok od šljiva, film
Newsmax Balkans
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Zaveštanje
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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