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Na listi dodatnih sankcija Sjedinjenih Američkih Država Rusiji su Glavna uprava za rakete i artiljeriju Ministarstva odbrane i njene strukture, Kopnene snage, Odeljenje za napredna međuresorna istraživanja i specijalne projekte i 1061. logistički centar.

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Ruske oružane snage napale centar za skladištenje dronova u Kijevu

Ruska vojska je napala logistički centar u Kijevu koji se koristi za skladištenje i distribuciju komponenti bespilotnih letelica, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Prema saopštenju ministarstva, ruske oružane snage su u utorak uveče pokrenule masovni napad koristeći precizno oružje sa kopnene baze i dronove dugog dometa, koji su pogodili transportne, logističke i distributivne centre u gradu Kijevu i Kijevskoj oblasti.

Logistički centar MLP-Čajka, koji se koristi za skladištenje i distribuciju komponenti za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa, oštećen je", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Dron napao skladište kompanije "Vajldberis" u Tulskoj oblasti, povređena jedna osoba

Dron se srušio na centar za sortiranje kompanije "Vajldberis" u Tulskoj oblasti, pri čemu je povređena jedna osoba, saopštio je gubernator te oblasti Dmitrij Miljajev.

"Naš region je ponovo postao meta ukrajinskih dronova. Bespilotna letelica se srušila na centar za sortiranje kompanije 'Vajldberis', koji se potom zapalio, napisao je Miljajev.

Prema njegovim rečima, hitne službe su na licu mesta, a vatrogasci gase požar.

U napadu drona oštećene su i dve stambene zgrade u Venevskom okrugu, kao i dva industrijska objekta u Novomoskovsku i Uzlovskom okrugu.

Broj stradalih u Kijevskoj oblasti porastao na 14

Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 27 ih je povređeno u noćnim ruskim napadima na Kijevsku oblast, saopštila je Državna služba Ukrajine za vanredne situacije.

Prema navodima službe objavljenim na Telegramu, u napadima je oštećeno i više skladišnih objekata u oblasti koja okružuje ukrajinsku prestonicu.

Masovan napad na Kijev – poginula jedna osoba, 24 povređenih

U masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev poginula je jedna osoba, 24 su povređene, a požari i velika materijalna šteta zabeleženi su u četiri gradske opštine.

Državna služba Ukrajine za vanredne situacije saopštila je da je Rusija tokom noći izvela masovan napad balističkim raketama i bespilotnim letelicama.

Kako se navodi, požari i razaranja zabeleženi su u Obolonskom, Svjatošinskom, Golosijevskom i Desnjanskom okrugu Kijeva.

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