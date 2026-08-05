Zašto petao kukuriče tako rano?
Zato što kasnije ne može da dođe do reči od kokošaka
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Vic dana: Zašto petao kukuriče tako rano?
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Zašto petao kukuriče tako rano?
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