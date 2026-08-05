U problemima do guše! Hrvatsku poslednjih dana potresaju skandali povezani s prostitucijom i prijavama za seksualno zlostavljanje maloletnika, koji su ponovo otvorili pitanja o bezbednosti, radu institucija i borbi protiv ovih pojava u toj državi!

Najnoviji slučaj dogodio se u Zagrebu, gde je uhapšena državljanka Paragvaja (30), inače specijalista za ljudske resurse iz te države , i to zbog pružanja se*sualnih usluga u centru hrvatske prestonice.

Prema navodima policije, ona je svega nekoliko sati nakon dolaska iz Francuske iznajmila apartman u Zagrebu, a zatim preko interneta objavila oglas u kojem je nudila se*sualne usluge uz precizno istaknute cene.

- Policajci su reagovali nakon što su došli do saznanja o oglasu, a ispred apartmana zatekli su mušteriju koja je trebalo da plati 100 evra za dogovorenu uslugu. Do primopredaje novca i pružanja usluge nije došlo jer je policija prekinula akciju i privela oboje - navodi izvor za hrvatske medije. i dodaje da je pokušala da radi „nezavisno“ u toj zemlji, međutim, odmah je i uhapšena.

Prekršajni sud proglasio ju je odgovornom za prekršaj protiv javnog reda i mira i izrekao joj novčanu kaznu, koja je praktično uračunata u vreme provedeno u pritvoru. Trajno su joj oduzeti mobilni telefoni, novac za koji se sumnja da je stečen pružanjem se*sualnih usluga, kao i predmeti korišćeni u izvršenju prekršaja. Izrečena joj je i tromesečna zabrana dolaska na područje centra Zagreba.

Samo nekoliko dana ranije slična akcija sprovedena je i u Splitu, gde je policija u iznajmljenom stanu zatekla pet državljanki Kolumbije, starosti od 21 do 30 godina, koje su, prema navodima policije, pružale se*sualne usluge nakon što su se oglašavale na specijalizovanom internet-sajtu.

Na suđenju su tvrdile da nisu krive, priznajući da su objavljivale oglase, ali osporavajući deo optužbi i iznoseći različite tvrdnje o zaradi i poreklu novca koji im je oduzet. Sud ih je, ipak, proglasio odgovornim za prekršaj i svakoj izrekao kaznu od deset dana zatvora.

Istovremeno, Hrvatsku potresa i potpuno drugačiji slučaj - istraga zbog navoda o višegodišnjem se*sualnom zlostavljanju u Međubiskupijskom semeništu na zagrebačkoj Šalati.

Nakon što je jedan mladić prijavio da je tokom školovanja bio žrtva se*sualnog zlostavljanja, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji javilo se još nekoliko osoba sa sličnim tvrdnjama. Zasad nije poznato koliko je novih prijava podneto niti da li se sve odnose na istu osobu.

Navodi se da je Međubiskupijsko sjemenište, poznato i kao Malo sjemenište, ujedno i gimnazija. To znači da postoji mogućnost da su, ukoliko se navodi iz novih prijava pokažu tačnim, navodne žrtve bile maloletne u vreme kada je zlostavljanje, prema njihovim tvrdnjama, počelo.

Hrvatska biskupska konferencija saopštila je da svaku prijavu mogućeg se*sualnog zlostavljanja shvata ozbiljno i da, zbog postupaka koji su u toku, ne može da komentariše detalje slučaja.

U međuvremenu, Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu potvrdilo je da vodi predmet i sprovodi dokazne radnje kako bi utvrdilo da li postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Dok se u Zagrebu i Splitu nižu policijske akcije protiv prostitucije, a istovremeno traje istraga ozbiljnih prijava za seksualno zlostavljanje u crkvenim institucijama, javnost u Hrvatskoj s velikom pažnjom prati razvoj svih ovih slučajeva, čiji će konačan epilog zavisiti od odluka nadležnih sudova i tužilaštva.

Ukrajinac snimao golu decu u Istri

Ukrajinski državljanin star 65 godina uhapšen je u Hrvatskoj zbog sumnje da je počinio krivična dela iskorišćavanje dece za pornografiju i teško krivično delo polnog zlostavljanja i iskorištavanja deteta. Zaposleni iz obezbeđenja je 1.avgusta u turističkom objektu na Istri zatekao ukrajinskog državljanina kako naočarama krišom snima golu decu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su sproveli kriminalističko istraživanje, pa su kod muškarca pronašli materijal inkriminišućeg sadržaja.

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