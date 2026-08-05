Blindirani "audi A8", za koji se sumnja da ga je Đorđe Ždrale koristio tokom pokušaja ubistva Koste P. u Istočnom Sarajevu, pronađen je na području Kantona Sarajevo. Istražitelji veruju da je osumnjičeni nakon pucnjave pobegao drugim automobilom.

Kako prenosi Avaz, sumnja se da je Đorđe Ždrale upravo iz ovog blindiranog automobila 2. avgusta ispalio više hitaca na Kostu P., sa kojim je ranije bio blizak saradnik.

Podsetimo, pucnjava se dogodila u nedelju oko 18.15 časova u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu, kada je iz vozila u pokretu otvorena vatra na Kostu P, koji je tom prilikom ranjen i prevezen u bolnicu.

Neko mu pomogao u bekstvu?

Đorđe Ždrale se i dalje nalazi u bekstvu, a istražitelji pretpostavljaju da je nakon pucnjave ostavio blindirani automobil u Vogošći, odakle ga je, kako se sumnja, neko iste noći odvezao drugim vozilom kako bi mu pomogao da izbegne hapšenje.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu za njim je raspisalo potragu zbog sumnje da je izvršio krivično delo pokušaj teškog ubistva.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa kolegama iz MUP-a Kantona Sarajevo, nastavljaju intenzivnu potragu za odbeglim osumnjičenim.

Istraga o pokušaju ubistva je u toku, a pronađeni blindirani automobil biće predmet detaljnih forenzičkih veštačenja koja bi mogla da rasvetle sve okolnosti napada.