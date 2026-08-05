Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su lakše povređeni sedamnaestogodišnja devojčica i muškarac (50), potvrđeno je iz Hitne pomoći.

Prva nezgoda dogodila se u 21.50 časova u Ustaničkoj ulici, kod okretnice tramvaja, gde je kao pešak lakše povređena devojčica (17).

Ona je nakon ukazane prve pomoći prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj ulici na dalje zbrinjavanje.

Druga saobraćajna nezgoda dogodila se u Ulici Mihaila Emineskua u Ovči, gde su se sudarila dva automobila. U tom udesu lakše je povređen muškarac (50), kojem je pomoć ukazana na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su ukupno 125 puta, od čega su 22 intervencije bile na javnim mestima.

Kako navode iz ove službe, najveći broj poziva na javnim površinama odnosio se na osobe u alkoholisanom stanju.