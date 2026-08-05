21.00 RTS1

Sećaš li se Doli Bel

Radnja filma odvija se tokom leta 1963. u Sarajevu. Glavni lik, dečak Dino, spoznaje svet i odrasta uz filmove koje gleda u lokalnom bioskopu i muziku koju sluša u omladinskom centru, i doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Doli Bel koju, po zahtevu njenog makroa, treba da sakrije. Sjećaš li se Doli Bel je prvi igrani film koji je režirao Emir Kusturica. Snimljen je 1981. godine, a scenario je napisao Abdulah Sidran. Uloge: Slavko Štimac, Ljiljana Blagojević, Slobodan Aligrudić, Mira Banjac...

23.00 Prva

Izgubljeni u ljubavi

Uspešni romanopisac Bil, se već nekoliko godina bori sa prevazilaženjem osećanja, koja gaji prema bivšoj ženi Eriki. U tome mu pomaže prijateljica, a ponekad i ljubavnica Triša. Erika podiže njihovo dvoje dece, Samantu i Rastija, a Bil pokušava nekako da popravi svoj odnos sa njima. Samanta je objavila svoj prvi roman i odlučna je da izbegne ljubav po bilo koju cenu, nakon što je videla kako su prošli njeni roditelji. Ipak, sreće simpatičnog Lua, koji je spreman da sve uradi ne bi li je osvojio... Uloge: Greg Kiner, Dženifer Koneli.

22.15 B92

Ukleta ćerka

Radnja prati samohranog oca i pisca Džona Džejmsa koji se, nakon teškog razvoda, seli sa svoje dvoje dece u izolovanu kuću u ruralnoj Južnoj Karolini. Problemi počinju kada njegova tinejdžerska ćerka Luiza otkrije neobičnu, drevnu grobnicu (humku) u obližnjoj šumi. Luiza ubrzo počinje da se ponaša izuzetno bizarno i agresivno, a Džon shvata da se u šumi i u humki krije mračna, drevna sila koja želi da mu preotme ćerku. Uloge: Kevin Kostner, Ivana Bakero, Gatlin Grifit, Samanta Matis, Noa Tejlor, Erik Paladino.