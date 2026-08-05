Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Subotici i Somboru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, uhapsili su D. K. (1986) iz Kule i A. B. (1976) iz Sombora zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili šest krivičnih dela teška krađa.

Osumnjičeni su, kako se sumnja, krali automobile u pet mesta, a policija je ukradena vozila pronašla u prostorijama koje su koristili u okolini Bačke Topole i u garažama na području Sombora, nakon čega su vraćena vlasnicima.

Efikasnim operativnim radom policija je rasvetlila ova krivična dela i uhapsila osumnjičene.