Sve više porodica koje žele mirniji život van grada okreću se vojvođanskim selima, a Stapar, nedaleko od Sombora, jedno je od mesta koje privlači pažnju zbog dobre povezanosti, prostranih placeva i razvijene infrastrukture.

U Fejsbuk grupi "Povoljne kuće u Vojvodini * ponuda i potražnja" osvanuo je oglas za prodaju porodične kuće u Ulici Kralja Petra u Staparu.

Prema navodima vlasnika, kuća je u potpunosti legalizovana, kao i svi pomoćni objekti koji se nalaze na imanju. Vlasništvo je uredno 1/1, a na nekretnini nema nikakvih dugovanja.

Kuća je građena od čvrstog materijala – cigle, što je čini pogodnom za dugoročno porodično stanovanje. Raspolaže sa četiri sobe, dnevnim boravkom, špajzom i kupatilom, pružajući dovoljno prostora za veću porodicu.

Na placu se nalaze i pomoćni objekti, vinograd i velika bašta, a dodatna pogodnost je što se iz bašte može izaći direktno na glavni put.

Vlasnik navodi da će prilikom prodaje iz kuće izneti lične stvari, dok će sve što ostane biti poklon budućem vlasniku, bez dodatne doplate.

Kako ističe u oglasu, fotografije verno prikazuju stanje nekretnine, ali, prema njegovim rečima, kuća uživo izgleda još lepše.

Tražena cena ove nekretnine iznosi 33.500 evra.