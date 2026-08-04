Jezivo nasilje dogodilo se u ponedeljak na Novom Beogradu kada su dve devojke, od kojih je jedna maloletna, maltretirale tinejdžerku (17).

Kako se saznaje, tinejdžerke su se posvađale na ulici, nakon čega je Ž. A. (23), zajedno sa T. S. (17) brutalno pretukla I. C. (17).

Devojka je, zajedno sa maloletnicom, nasrnula na tinejdžerku i više puta su je udarile rukama u glavu, čupale je za kosu, a potom je šutirale dok 17-godišnjakinja nije pala na zemlju.

Osim što su je pretukle, one su potom pribegle i ponižavanju i maltretiranje se nastavilo tako što joj je Ž. A. na ulici makazama sekla kosu.

Alo/Telegraf

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