Prava drama odigrala se na Gradskoj plaži u Užicu, gde su pronađena tela Imrea Fabiana (54) i Darka Murića (31) u vodi, u neposrednoj blizini splava koji je potonuo pre nekoliko nedelja. Tela su izvukli pripadnici nadležnih službi, a policija je odmah započela istragu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo i kako je došlo do tragičnog ishoda.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, tela je u utorak oko 9 časova ujutru primetio šetač koji se nalazio na plaži. On je odmah alarmirao policiju i Hitnu pomoć, nakon čega su ekipe izašle na teren i pristupile izvlačenju tela iz vode.

Prema rečima zaposlenih u ustanovi „Veliki park“, koja je nadležna za Gradsku plažu, dvojica muškaraca su tokom noći sedela kod vrbe, u blizini splava, zajedno sa još jednom osobom.

- Njih dvojica i još jedan sedeli su noćas ovde kod vrbe i pili. Treći muškarac koji je bio s njima je otišao. Šta se kasnije dešavalo, ne zna se, utvrdiće istraga - kažu zaposleni u ustanovi „Veliki park”, koja je nadležna za Gradsku plažu.

- Ubrzo nakon toga utvrđen je identitet stradalih i reč je o Imreu Fabianu, zvanom Fudo, starom 54 godine, i Darku Muriću, koji je imao 31 godinu. Obojica su iz Užica - navodi izvor.

Jedna od pretpostavki je da je jedan od muškaraca iz zasad neutvrđenih razloga upao u vodu, a da je drugi pokušao da mu pomogne i takođe završio u vodi, a da su se potom utopili. Međutim, ove informacije zasad nisu zvanično potvrđene, a konačan odgovor daće istraga.

Na mestu gde su se muškarci prethodno nalazili policija je pronašla flaše alkoholnog pića, kao i omote od tableta, koji će biti predmet daljeg veštačenja. Nadležni organi utvrđuju identitet stradalih, kao i sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

Meštani i posetioci Gradske plaže ostali su zatečeni prizorom, posebno zbog činjenice da su tela pronađena upravo u blizini splava koji je nedavno potonuo. Policija nastavlja rad na slučaju, a više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja i sprovedenih provera.

Zasad nema zvanične potvrde o uzroku smrti, dok će istraga pokazati da li je reč o nesrećnom slučaju ili postoje dodatne okolnosti koje su dovele do tragedije na užičkoj plaži.

Autor: Z. Gligorijević - E. Han

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