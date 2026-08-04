Telo Georgija Solomatina (21), koji je nestao u petak 31. jula oko 16 časova, pronađeno je danas.

Posle intezivne potrage telo Solomatina policija je pronašla u selu Sustaš u blizini Bara, navodi Barski portal.

Prve pretpostavke su da je reč o samoubistvu.

Georgijev nestanak porodica je prijavila policiji nakon što se, posle izlaska iz kuće u petak, više nije javljao na telefonske pozive niti odgovarao na poruke. Njegov otac Ivan Solomatin prethodnih dana uputio je javni apel za pomoć, navodeći da je Georgije pre petnaestak dana iz Austrije došao u Bar, gde porodica živi.

Kako je tada ispričao, Georgije je student Muzičke akademije u Gracu, a prošle godine završio je Srednju muzičku školu u Podgorici. Porodica ga je opisivala kao mirnog i povučenog mladića, posvećenog muzici.

Alo/Barski portal

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