OVAN

POSAO: Prilično ste energični i samouvereni. Odradili ste najbitnije obaveze i sada ste spremni da se suočite sa većim poslovnim problemima koje ste izbegavali.

LJUBAV: Niste zadovoljni vezom. Došlo je do obostranog udaljavanja. Komunikacija je jako slaba i nijedno od vas dvoje ne pokušava da je pokrene. U suštini spremni ste za raskid.

ZDRAVLJE: Fizički ste aktivni i prija vam rekreacija. Otkrili ste pravi način za usmeravanje svoje energije. Oduvek ste bili sportski tip tako da se osećate umorno, ali snažno.

BIK

POSAO: Ambiciozni ste i imate odgovaran stav prema obavezama. Detaljni ste i obraćate bukvalno pažnju na sve. Sa takvim stavom poslovni uspeh je očekivan i garantovan.

LJUBAV: Veza vam postaje dosadna i monotona. Nema novih priča, izazova i izbuđenja. Niste ni sanjali da će veza od silne ljubavi i strasti da spadne na nezanimljivu vezu.

ZDRAVLJE: U fizičkom smislu ste napeti. Niste previše zainteresovani za fizičku aktivnost. Zbog toga se odlučujete za odlazak na masažu. Prija vam i osećate se preporođeno.

BLIZANCI

POSAO: Osečate se prilično frustrirano. Uložili ste puno truda i vremena u poslovni projekat i očekivali rezultate u skladu sa tim. Rezultati su toliko loši da vam nije jasno gde ste grešili.

LJUBAV: Partner je apsolutno siguran u vašu vezu i želi da odnos napreduje. Vi se u potpunosti slažete sa njim. Prija vam razmišljanje na temu zajedničkog potomstva.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je stabilno. Jedini problemi koji mogu da se jave spadaju u poznate probleme vezane za alergije i spavanje – možete patiti od nesanice ili previše sna.

RAK

POSAO: Napori koji ste ulagali u prethodnom periodu konačno daju rezultate. Cilj vam je bio da uspostavite saradnju sa inostranim saradnicima i ona je zvanično uspostavljena.

LJUBAV: Previše ste vezani za voljenu osobu. Od siline ljubavi ne vidite realno vaš odnos. Partner vas ranjava svojim ponašanjem, ali uprkos tome pre ćete biti sa njim nego bez njega.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno prikazano, ali su moguće povrede. Budite oprezni ukoliko se bavite sportom. Možete povrediti deo tela koji je već imao slične probleme.

LAV

POSAO: Ponosni ste na sebe. Projekat na kome ste radili je zaživeo i postao produktivan. Jako ste srećni zbog toga. Sada sa još više samopouzdanja čekate šta će još da vam donese.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i u potpunosti posvećeni voljenoj osobi. Želite drugoj strani da pokažete koliko vam je stalo. Maksimalno ste pažljivi, šarmantni i galantni prema voljenoj.

ZDRAVLJE: Iako pokušavate da prikrijete, svesni da nemate fizičku kondiciju. Osećate se tromo, malo ste usporeni. Razmišljate da počnete da se bavite rekreacijom.

DEVICA

POSAO: Situacija na poslu je totalno nepredvidljiva. Zbog toga niste sigurni ni kakve poteze treba da povučete. Donosite odluku za koju niste u potpunosti sigurni da je ispravna.

LJUBAV: Prezadovoljni ste emotivnom sferom. Dok ste bili sami mislili ste da vam ništa ne fali. Sada ste zadovoljni jer je pored vas osoba koja vas u potpunosti razume i podržava.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu. Mogući su problemi sa probavom. Oni mogu biti posledica ili uzimanja neke namirnice ili mogu biti zasnovani na psihološkoj osnovi.

VAGA

POSAO: Koristite svoju inteligenciju, šarm i komunikacione veštine bezgranično tokom poslovnog sastanka. Sastanak završavate zadovoljni postignutim sporazumom.

LJUBAV: Prijala bi vam mirna i opuštena veza. Problem je što ne nalazite zajednički jezik sa partnerom. Odbija vas ideja o razgovoru sa partnerom, jer imate utisak da ništa ne bi rešili.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno solidno. Jedini problem koji možete da imate je u vezi spavanja. Može se desiti ili da imate naglašenu potrebu za snom ili da vam se uopšte ne spava.

ŠKORPIJA

POSAO: Ne uspevate da rešite poslovne probleme. Konsultujete sa kolegama u nadi da će vam dati neki dobar savet ili ideju. Nažalost, ova taktika ne daje nikakve rezultate.

LJUBAV: Tajni partner ispunjava sve vaše potrebe. Zadovoljni ste jer ste konačno sa osobom koja vam se u potpunosti posvećuje, razume vas jako dobro i ume maksimalno da uživa.

ZDRAVLJE: Kondicija je slaba, mišićne mase nema. Savršeno ste svesni svog fizičkog stanja i totalno nezainteresovani da uradite išta po tom pitanju. Moguća je glavobolja.

STRELAC

POSAO: Potraga za poslom je urodila plodom. Konačno dobijate interesantnu ponudu. Posao vam deluje primamljivo,mešavina nečeg novog i onog što već znate, kao i finansije.

LJUBAV: Ukoliko ste slobodni emotivna sfera vas uopšte ne zanima. Vaš socijalni život ne postoji, emotivni takođe, a niste zainteresovani ni za intimu. Ništa vam to ne smeta.

ZDRAVLJE: Zdravlje vam je generalno stabilno. Jedino možete imati standardne probleme vezane za alergije. To je nešto na šta ste navikli i na šta realno nemate uticaja.

JARAC

POSAO: Niste zadovoljni saradnjom sa kolegama. Imate utisak da se ne razumete uopšte. Razmišljate kako vam je nekad bilo mnogo lakše da uspostavite timski rad sa kolegama.

LJUBAV: Imate potrebu da se prepustite emocijama. Očekuje vas ispunjen dan proveden sa voljenom osobom. Druga strana ima potrebu da vam uzvrati na isti način.

ZDRAVLJE: Emotivno ste i psihološki na ivici. Dovoljna vam je sitnica da planete i odreagujete preterano. Najbolja stvar koju možete da uradite za sebe je da se odmarate.

VODOLIJA

POSAO: Ukoliko ima potrebe ili ste zainteresovani da primite novu osobu u svoj tim povoljan je dan za upoznavanje osobe koja će ostaviti naglašeno pozitivan utisak.

LJUBAV: Ukoliko ste u vezi, partner će biti prilično neraspoložen. To znači da ga brinu problemi, ali ne želi da vas gnjavi pričajući o njima. Pokušaćete da ga navedete da se otvori.

ZDRAVLJE: Probavni sistem je osetljiv. Pokušajte da povedete računa o ishrani. Može se desiti da problemi budu bazirani na nervoj osnovi i da vas muči tkz nervozni stomak.

RIBE

POSAO: Umorni ste od poslovnih obaveza i odgovornosti. Danas se bavite rutinskim poslovima za koje vam ne treba niti puno vremena niti puno energije.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Sa voljenom osobom imate dosta neslaganja, a komunikacija je sve siromašnija. Polako, ali sigurno se udaljavate jedno od drugog.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na disajni sistem. Nešto hladno može bukvalno da vas preseče. Pripazite se hladnih pića. Sem toga, gledajte da budete utopljeni i da izbegnete hladnoću.