Dok bageri u Malom Kaluđeru kod Zubinog Potoka još nisu završili svoj posao, a forenzičari tek treba da utvrde čiji su posmrtni ostaci pronađeni na lokalitetu, Priština je već stavila lisice na ruke trojici Srba, optužujući ih za navodne ratne zločine.

Ovakav redosled poteza - hapšenja pre okončanja ekshumacije, identifikacije i svih veštačenja, uz pozive Aljbina Kurtija sa mesta navodne masovne grobnice da Beograd otvori državne i vojne arhive - još jedna su opasna zloupotreba rasvetljavanja sudbine nestalih i pokušaja žigosanja srpskog naroda kao isključivog krivca za zločine.

I pored poziva Specijalnog tužilašta da zvaničnici ne spekulišu o mogućim žrtvama dok forenzički timovi tek treba da utvrde kome pripadaju pronađeni ostaci, kada je nastupila smrt i pod kojim okolnostima, Kurti je brže-bolje, izjavio da bi to mogla biti "grupa intelektualaca koja se vodi kao nestala od 19. aprila 1999. godine".

Ovo nije prvi put da se na severu KiM pokreću iskopavanja zbog navodnih masovnih grobnica, a da rezultati izostanu. Pre deceniju na lokalitetu u opštini Zubin Potok sprovedena su višednevna iskopavanja po nalogu međunarodnih i prištinskih institucija, ali nisu pronađeni posmrtni ostaci niti su potvrđene tvrdnje o postojanju masovne grobnice.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je najnovija akcija deo politički motivisane kampanje usmerene protiv Srba na severu pokrajine. On je poručio da Kurti nastavlja sa proizvoljnim hapšenjima i pokušajima kriminalizacije srpskog naroda, ističući da se trojica uhapšenih dovode u vezu sa navodnim događajima za koje u ovom trenutku još ne postoje ni završeni forenzički nalazi.

Beograd već godinama upozorava da se optužnice za navodne ratne zločine često aktiviraju u politički osetljivim trenucima ili u periodima pojačanih tenzija na severu pokrajine. Sagovornici upozoravaju da pretpostavka nevinosti predstavlja jedno od osnovnih načela svakog krivičnog postupka i da odgovornost ne može biti utvrđivana na osnovu pretpostavki ili političkih poruka, već isključivo na osnovu materijalnih dokaza.

Rasvetljavanje sudbine nestalih jeste civilizacijska i humanitarna obaveza svih strana i u interesu je porodica koje decenijama čekaju odgovore. Upravo zato, svaki postupak mora da bude sproveden profesionalno, nepristrasno i na osnovu činjenica.