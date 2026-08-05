Arena Premium 1

06.00  Fudbal UEFA Liga Šampiona USG - Bodo/Glimt, kvalifikacije

08.00  Fudbal UEFA Liga Šampiona: Hapoel Berševa - Crvena zvezda, kvalifikacije

10.00  Fudbal engleska liga: Pregled sezone

11.00  Fudbal prijateljske utakmice: Ipsvič - Avr

13.00  Fudbal prijateljske utakmice: Milan – Inter

15.00  Pregled kola

16.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Sparta – Lion, kvalifikacije

18.00  Fudbal prijateljske utakmice: Čelsi – Juventus

20.00  Fudbal UEFA Liga šampiona - Kvalifikacije: Fenerbahče - Šturm

22.00  Fudbal prijateljske utakmice: Milan – Inter

00.00  Fudbal argentinska liga: Boka Juniors – Estudijantes

02.00  Fudbal UEFA Liga Evrope: Ferencvaroš – Gornik, kvalifikacije

04.00  Fudbal Argentinska liga: River Plate – Rosario

 

Arena Premium 2

06.00  Žabljak Open 2K26 Basket 3x3 Crna Gora

09.00  Košarkaška pravila - Vladimir Kuzmanović

13.30  Fudbal prijateljske utakmice: Čelsi – Juventus

15.30  Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija – Italija

17.00  Bosna i Hercegovina: Mostar Skokovi u vodu Red Bull Cliff Diving World Serie

19.00  Marsej, polufinala i finale Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour

20.30  UEFA Liga Konferencija: Panatinaikos - CSKA 1948, kvalifikacije

22.30  Košarka ABA LIGA: Put Šampiona - Dubai

23.00  Best of NBA Plej-of

01.00  Košarka NBA: Detroit - Klivlend, G5

03.30  Košarka NBA: Filadelfija - Boston, G1

 

Eurosport 1

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 4

06.30  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 2

10.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 4

11.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, žene, Finale

11.45  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci Finale

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 4

13.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 5

18.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 3

20.00  Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Pitztal

20.30  Snuker: WC, Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize

22.00  Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge

22.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 5

23.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 3