Arena Premium 1
06.00 Fudbal UEFA Liga Šampiona USG - Bodo/Glimt, kvalifikacije
08.00 Fudbal UEFA Liga Šampiona: Hapoel Berševa - Crvena zvezda, kvalifikacije
10.00 Fudbal engleska liga: Pregled sezone
11.00 Fudbal prijateljske utakmice: Ipsvič - Avr
13.00 Fudbal prijateljske utakmice: Milan – Inter
15.00 Pregled kola
16.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Sparta – Lion, kvalifikacije
18.00 Fudbal prijateljske utakmice: Čelsi – Juventus
20.00 Fudbal UEFA Liga šampiona - Kvalifikacije: Fenerbahče - Šturm
22.00 Fudbal prijateljske utakmice: Milan – Inter
00.00 Fudbal argentinska liga: Boka Juniors – Estudijantes
02.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Ferencvaroš – Gornik, kvalifikacije
04.00 Fudbal Argentinska liga: River Plate – Rosario
Arena Premium 2
06.00 Žabljak Open 2K26 Basket 3x3 Crna Gora
09.00 Košarkaška pravila - Vladimir Kuzmanović
13.30 Fudbal prijateljske utakmice: Čelsi – Juventus
15.30 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija – Italija
17.00 Bosna i Hercegovina: Mostar Skokovi u vodu Red Bull Cliff Diving World Serie
19.00 Marsej, polufinala i finale Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour
20.30 UEFA Liga Konferencija: Panatinaikos - CSKA 1948, kvalifikacije
22.30 Košarka ABA LIGA: Put Šampiona - Dubai
23.00 Best of NBA Plej-of
01.00 Košarka NBA: Detroit - Klivlend, G5
03.30 Košarka NBA: Filadelfija - Boston, G1
Eurosport 1
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 4
06.30 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 2
10.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 4
11.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, žene, Finale
11.45 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci Finale
12.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 4
13.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 5
18.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 3
20.00 Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Pitztal
20.30 Snuker: WC, Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize
22.00 Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge
22.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 5
23.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 3
Komentari (0)