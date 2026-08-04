Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su Aleksandra Nikolića iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića, prenose federalni mediji.

Aleksandra Nikolića uhapsili su policijski službenici PU Istočno Sarajevo zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića, potvrđeno je za Avaz.

- Predat je Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu - potvrdio je Branimir Šehovac, načelnik Uprave policije Istočno Sarajevo.

Podsetimo, pucnjava se dogodila sinoć nešto pre 21 sat u Istočnom Sarajevu, kada je ranjen Davor Dabić. On je hitno prevezen u Bolnicu "Srbija", a kasnije je smešten na KCUS-u.

Prema informacijama Avaza, Dabić je sinoć operisan i nalazi se na odeljenju neurohirurgije. Njegovo stanje je stabilno.

Davor Dabić je član grupe Darka Eleza, a bio je i ranije hapšen. On je hapšen u akciji kodnog naziva "Prolom 2" kao član kriminalne grupe koja se bavila preprodajom droge. Pominjao se i u predmetu "Volan" kada je navedeno da je, navodno zajedno sa Draganom Obućinom, učestvovao u pucnjavi na Dalibora Vaskovića i njegovog brata.

Uhapšeni Aleksandar Nikolić od ranije je poznat policiji.

Alo/Nezavisne

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