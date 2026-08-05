Jogurt se često smatra jednom od najzdravijih namirnica u frižideru. Međutim, nisu svi mlečni proizvodi isti. Posebno voćni i aromatizovani jogurti mogu sadržati znatno više dodatog šećera nego što potrošači očekuju.

Zbog toga nutricionisti savetuju da, osim reklamnih poruka na prednjoj strani ambalaže, pažljivo pročitate i deklaraciju.

Voćni jogurt često sadrži mnogo više šećera

Na deklaraciji voćnih jogurta količina ugljenih hidrata često iznosi između 11 i 14 grama na 100 grama proizvoda, dok pojedine dečje ili posebno zaslađene varijante mogu sadržati i više.

Nasuprot tome, običan prirodni jogurt uglavnom sadrži oko 4 do 5 grama ugljenih hidrata na 100 grama, koji potiču pre svega od prirodno prisutne laktoze.

Istraživanje objavljeno u časopisu BMJ Open, u kojem je analizirano više od 900 jogurta iz britanskih prodavnica, pokazalo je da voćni i aromatizovani jogurti u proseku sadrže znatno više šećera od običnih i grčkih jogurta bez dodataka.

Kako prepoznati zdraviji jogurt?

Prilikom kupovine obratite pažnju na deklaraciju.

Dobar izbor je najčešće prirodni jogurt bez dodatog šećera, sa kratkom listom sastojaka – mleko i jogurtne kulture.

Ako želite voćni ukus, nutricionisti preporučuju da u običan jogurt sami dodate sveže voće, umesto da birate industrijski zaslađene varijante.

Da li je jogurt bez masti uvek bolji izbor?

Ne nužno.

Mlečna mast doprinosi osećaju sitosti, pa jogurti sa umerenim sadržajem masti mogu duže održati osećaj punoće.

Kod pojedinih proizvoda sa smanjenim sadržajem masti proizvođači dodaju skrob ili druge sastojke kako bi zadržali gustinu i kremastu teksturu. Zato je važno pogledati celu listu sastojaka, a ne samo procenat masti na pakovanju.

Šta je sa pavlakom?

Pavlake sa visokim procentom mlečne masti sadrže više kalorija i zasićenih masti, pa ih je preporučljivo konzumirati umerenije, naročito ako imate povišene masnoće u krvi ili zdravstvene probleme povezane sa žučnom kesom i pankreasom.

Za svakodnevnu upotrebu mnogi biraju pavlake sa nižim sadržajem masti, koje i dalje daju kremastu teksturu jelima.

Fermentisani mlečni proizvodi mogu biti dobar izbor

Među fermentisanim mlečnim proizvodima najčešće se preporučuju:

prirodni jogurt;

kefir;

kiselo mleko;

mladi sir bez dodatih aroma i zaslađivača.

Ove namirnice sadrže korisne bakterijske kulture koje mogu biti deo uravnotežene ishrane i doprineti raznovrsnom unosu fermentisane hrane.

Da li je grčki jogurt zdraviji od običnog?

Ako nije zaslađen i ne sadrži dodatke poput skroba ili aroma, grčki jogurt može biti dobar izbor jer obično sadrži više proteina i manje laktoze od običnog jogurta.

Najvažnije je proveriti deklaraciju, jer se sastav može razlikovati od proizvođača do proizvođača.

Koliko jogurta dnevno je preporučljivo?

Za većinu zdravih odraslih osoba jedna do dve porcije prirodnog jogurta dnevno mogu biti deo izbalansirane ishrane. Količina zavisi od ukupnog jelovnika, energetskih potreba i zdravstvenog stanja.

Može li kefir da zameni jogurt?

Može.

Kefir sadrži različite vrste fermentacionih kultura i mnogima predstavlja odličnu alternativu običnom jogurtu. Neke osobe ga lakše podnose, posebno ako imaju blaži oblik intolerancije na laktozu.

Na šta obratiti pažnju pri kupovini?

Prilikom izbora mlečnih proizvoda pročitajte deklaraciju. Što je lista sastojaka kraća, a količina dodatog šećera manja, veća je verovatnoća da birate proizvod koji se bolje uklapa u uravnoteženu ishranu.