Sramota kojoj nema kraja! Crna Gora slavi Oluju: Vlast u Podgorici poslala predstavnika na proslavu zločinačke akcije nad Srbima

U momentima kada se u Srbiji i u RS s tugom i pijetetom pale sveće za više od 2.000 ubijenih i nestalih, kao i za preko 250.000 prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine, Podgorica nastavlja putem sramote, poniženja i odricanja od istorijskog i moralnog dostojanstva...

Vučić o sramnoj odluci: Srbi su naivno poverovali da su 2020. Godine došle promene!

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Aleksandar Vučić juče nastavio posetu Republici Srpskoj i srpskim sredinama u Federaciji BiH

Pomoći ćemo svakoj opštini gde živi naš narod!

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TOPLOTNI UDAR Srce popušta na 40 stepeni!

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Mreža na testu zbog klima-uređaja! Struje ima, ali je sistem preopterećen!

Potrošnja električne energije skočila za petinu, a nizak vodostaj reka otežava proizvodnju

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Starog pekara ubili tabletama za potenciju! Tri osobe uhapšene nakon zločina na Karaburmi

Dve žene i jedan muškarac, M. Đ. (40), M. S. (32) i M. K. (31), lišeni su slobode nakon što su, kako se sumnja, Radivoja G. (73) vezali za krevet, zapušili mu usta i ukrali novac iz stana, a prethodno ga navodno predozirali lekovima

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Hrvatska postala leglo prostitucije i pedofilije!

Skandal za skandalom drma Lijepu njihovu

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Maja demolirala Asminov automobil

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Mina Kostić: Kasper je čovek mog života