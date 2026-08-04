Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su A. F. (47) zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i prodavao drogu. Policija je tokom pretresa njegovog vozila pronašla veliku količinu narkotika, među kojima više od šest kilograma amfetamina i kokain.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, Službe za borbu protiv droga i Policijske uprave Užice, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, sproveli su akciju u kojoj je uhapšen osumnjičeni.

Tokom pregleda vozila kojim je upravljao A. F., policijski službenici pronašli su oko 6,04 kilograma amfetamina, 73,8 grama kokaina, kao i digitalnu vagu za precizno merenje, za koju se sumnja da je korišćena za pripremu droge za dalju prodaju.

Zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Nakon isteka zakonskog roka, A. F. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o daljem toku postupka.