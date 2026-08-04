Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa kolegama iz Subotice, uhapsili su M. Đ. (40), M. S. (32) i M. K. (31) zbog sumnje da su počinili krivično delo teško ubistvo. Oni se sumnjiče da su na Karaburmi usmrtili Radivoja G., vlasnika poznate pekare.

M.Đ. i M. S. su, kako se sumnja, 2. avgusta uveče, došli u stan na Paliluli i sedamdesettrogodišnjem muškarcu vezali ruke i noge, a u usta stavili tkaninu.

Osumnjičeni su zatim, iz sefa uzeli, za sada neutvrđeni iznos novca, dok je M. K. za to vreme, osmatrala ulaz u nameri da ih upozori ukoliko se neko pojavi.

Sedamdesettrogodišnji muškarac je u jutarnjim satima pronađen bez znakova života.

M.Đ. i M. K. su prilikom hapšenja zatečene u vozilu marke "Volkswagen" koje su, kako se sumnja, kupile od ukradenog novca, dok je deo novca nađen u vozilu, kao i prilikom pretresanja stana i drugih prostorija na adresi na kojoj ga je sakrio M. S.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni u nadležno tužilaštvo.

Iako se u prvi mah sumnjalo da je muškarac preminuo prirodnom smrću, obdukcija, ali i istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ukazali su da je preminuo nasilnom smrću.

Nad osumnjičenima je u toku kriminalistička obrada, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da su izvršili teško ubistvo i druga krivična dela koja će biti utvrđena tokom istrage.

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