Pripadnici Policijske stanice Surčin uhapsili su J. D. (24) nakon što su tokom pretresa njegove kuće u Dobanovcima pronašli veću količinu marihuane, psihoaktivne bombone i digitalnu vagicu za precizno merenje. Droga je, kako se sumnja, bila namenjena daljoj prodaji.

Policijska akcija izvedena je sinoć u Dobanovcima, po naredbi Višeg suda u Beogradu.

Tokom detaljnog pretresa kuće, policajci su u ložištu starog šporeta, koje se nalazilo u hodniku, pronašli kesu sa 86 manjih PVC paketića marihuane, za koje se sumnja da su bili pripremljeni za uličnu prodaju, kao i digitalnu vagicu za precizno merenje.

Pretresom je otkriveno još jedno skrovište. U zamrzivaču, takođe u hodniku kuće, pronađena je kesa sa 75 psihoaktivnih bombona, koje su odmah oduzete radi daljeg veštačenja.

Osumnjičeni J. D. odmah je uhapšen i priveden u službene prostorije policije.

O slučaju je obavešten dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koji je naložio zadržavanje osumnjičenog do 48 sati.

Nakon završetka veštačenja zaplenjene materije, protiv J. D. biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2 Krivičnog zakonika, nakon čega će biti priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

Istraga je u toku, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti, uključujući poreklo i namenu zaplenjenih narkotika.