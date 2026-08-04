Taksista Đ. J. (25) uhapšen je zbog sumnje da je u Rakovici automobilom namerno udario M. J. (44), a potom metalnom šipkom demolirao njegovo vozilo. Dramatičan incident zabeležile su nadzorne kamere, a na snimku se vidi i kako je taksi vozilo u punoj brzini prošlo tik pored dečjih kolica u kojima se nalazila beba.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti.

Kako se vidi na snimku sa nadzornih kamera, svemu je prethodio fizički sukob između dvojice muškaraca. Nakon obračuna, Đ. J. je seo u svoju „škodu oktaviju“ i velikom brzinom krenuo ka M. J. (44), koji se u tom trenutku nalazio na kolovozu.

U jednom trenutku dogodio se i najdramatičniji detalj incidenta – automobil je projurio tik pored dečjih kolica u kojima se nalazila beba, izbegavši tragediju za svega nekoliko trenutaka.

Nakon što je vozilom udario M. J., osumnjičeni je izašao iz automobila sa metalnom šipkom u rukama i, kako se sumnja, počeo da udara po „škodi fabiji“ u vlasništvu povređenog muškarca, pričinivši veliku materijalnu štetu.

Povređenom M. J. pomoć je najpre ukazala ekipa Hitne pomoći, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog taksistu, koji će u zakonskom roku biti saslušan pred nadležnim tužilaštvom.

Protiv Đ. J. vodi se postupak zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti, dok će sve okolnosti incidenta biti utvrđene tokom dalje istrage.

Telegraf.rs