Britanac Kristofer Filips (60) osuđen je na dve godine i četiri meseca zatvora jer je gotovo tri godine skrivao telo svoje preminule majke u zamrzivaču, dok je za to vreme nezakonito primao njenu penziju i raspolagao njenim novcem.

Kristofer Filips iz Portkaula u južnom Velsu proglašen je krivim nakon što je utvrđeno da je telo svoje majke Silvije, koja je preminula u 89. godini, čuvao u zamrzivaču u dnevnoj sobi porodične kuće skoro tri godine.

Kako prenose britanski mediji, za to vreme podigao je više od 78.000 funti kroz njenu penziju, ušteđevinu i druge beneficije.

Jeziv slučaj otkriven je kada je policija došla da proveri gde se nalazi starica, nakon što su lekari izrazili zabrinutost jer se dugo nije javljala.

Filips je policajcima rekao da je njegova majka otputovala u London kod rođaka, ali nije umeo da objasni kod kojih niti gde oni žive. Tokom provere policajci su primetili cveće ostavljeno na zamrzivaču u dnevnoj sobi, što im je probudilo sumnju. Kada su otvorili zamrzivač, pronašli su telo preminule žene.

Istragom je utvrđeno da je Filips, nekadašnji direktor jedne kompanije, nakon smrti majke nastavio da koristi njen bankovni račun, podiže novac i prima penziju i druge naknade koje joj nisu pripadale nakon smrti.

Na suđenju je odbrana navela da je Filips bio izuzetno vezan za majku, sa kojom je proveo gotovo ceo život. Od 2008. godine bio je njen glavni staratelj, a nakon njene smrti, kako je rekao, "nije mogao da je pusti".

Njegova advokatica Rut Smit izjavila je da je njen klijent nastavio da razgovara sa majkom kao da je živa, pričajući joj o televizijskim emisijama i konjskim trkama, kao što su to činili godinama, ističući da je u vreme njene smrti imao ozbiljne psihičke probleme.

Krunski sud u Mertiru osudio je Filipsa na dve godine i četiri meseca zatvora nakon što je priznao krivicu za sprečavanje dostojanstvene i zakonite sahrane, kao i za dve tačke optužnice za prevaru.