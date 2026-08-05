Dve žene i jedan muškarac, M. Đ. (40), M. S. (32) i M. K. (31), uhapšeni su na teritoriji Subotice zbog sumnje da su učestvovali u svirepom ubistvu vlasnika pekare i piljare Radivoja G. (73) na beogradskoj Karaburmi. Oni su, kako se sumnja, pekara skinuli golog, vezali ga i čak mučili! Proverava se šokantna sumnja da su prethodno nesrećnog starca predozirali smrtonosnom dozom lekova za potenciju.

Iako se u prvi mah, po pronalasku tela, sumnjalo da je sedamdesettrogodišnji muškarac preminuo prirodnom smrću, obdukcija, ali i opsežna istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ubrzo su ukazali na to da je on preminuo nasilnom smrću.

Ono što su policijski inspektori zatekli na mestu zločina šokiralo je i najiskusnije operativce.

- Radivoje je pronađen u jezivom stanju, a nesrećni čovek bio je potpuno go, a pored se nalazila kutija, navodno prazna, s dve iskorišćene tablete za potenciju. Strarac je čvrsto bio vezan za krevet i sa zapušenim ustima. Sumnja se da ga je jedna od devojaka prvo namamila, a da su ga osumnjičeni zatim svirepo mučili sa jasnim ciljem da bi saznali gde u prostorijama skriva pozamašnu svotu novca, nakon čega su ga lišili života - navodi izvor.

Nakon ovog zverskog čina, osumnjičeni za teško ubistvo su, prema nezvaničnim informacijama, iz stana odneli novac i druge vredne predmete, a zatim pokušali da pobegnu. Misleći da su za sobom zametnuli sve tragove, zaputili su se ka severu zemlje u pokušaju da se sakriju od policijske potere.

Međutim, prema informacijama iz istrage, ključni preokret u rasvetljavanju ovog zločina doneo je upravo predani rad inspektora beogradske Uprave kriminalističke policije. Intenzivnim operativnim radom pripadnika UKP Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa kolegama iz Subotice, a zahvaljujući detaljnoj analizi snimaka sa nadzornih kamera sa okolnih zgrada, uočeni su osumnjičeni.

Operativci su precizno rekonstruisali trenutak kada su ubice ušle u objekat, pratili njihovo kretanje i ubrzo identifikovali ceo trojac. Efikasnom akcijom brzo im se ušlo u trag i lisice su im stavljene na području Subotice.

Da je policija uhapsila prave osobe, potvrdio je i materijalni dokaz. Prilikom hapšenja i pretresa osumnjičenih u Subotici, policija je kod njih pronašla deo novca koji je ukraden iz stana ubijenog vlasnika piljare, što ih direktno tereti i povezuje sa razbojništvom i ubistvom.

Nad osumnjičenima je trenutno u toku kriminalistička obrada i određeno im je zadržavanje do 48 sati.

Nakon isteka tog roka, oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na saslušanje zbog sumnje da su izvršili teško ubistvo, krivično delo za koje je zaprećena najstroža kazna zatvora.

Očekuje se da će nadležni organi u narednom periodu saopštiti i više detalja o okolnostima zločina i tačnoj ulozi svakog od uhapšenih.

Autor: Žarko Zvezdanov

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