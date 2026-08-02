Prava drama odigrala se na ulicama Istočnog Novog Sarajeva kada je u pucnjavi ranjen Kosta Pandurević. Na njega je, prema dosadašnjim informacijama, pucano iz vatrenog oružja dok se nalazio u automobilu, a posebno uznemirava činjenica da je u vozilu bilo i njegovo dvogodišnje dete.

Pucnjava je izazvala paniku među građanima, a policija je odmah blokirala područje i pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti krvavog obračuna.

Pucnjava se dogodila u Spasovdanskoj ulici, u blizini kafića „News“.

Prema informacijama sa terena, Kosta Pandurević pogođen je sa najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu „Srbija“, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

U trenutku napada nalazio se u automobilu „audi A6“, u kojem je bilo i njegovo malo dete.

Na vozilu su, prema navodima sa lica mesta, bila vidljiva oštećenja od metaka.

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je na Pandurevića pucano iz automobila „audi A8“ sa stranim registarskim oznakama.

Očevici su ispričali da se sve odigralo veoma brzo i da su čuli više hitaca.

„Sve je trajalo nekoliko trenutaka. Videla sam dva automobila i čula pucnjavu“, ispričali su stanovnici Istočnog Novog Sarajeva koji su se zatekli u blizini.

Policija traga za Đorđem Ždralom

Nakon pucnjave policija je izašla na lice mesta i obezbedila područje.

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo obavili su uviđaj, a tokom istrage prikupljaju se tragovi i izjave svedoka.

Zbog sumnje da je pucao na Kostu Pandurevića policija traga za Đorđem Ždralom, koji se nalazi u bekstvu.

Ko je Đorđe Ždrale?

Đorđe Ždrale je ime koje je godinama poznato javnosti u Bosni i Hercegovini zbog ranijih krivičnih postupaka i presuda. On je pravosnažno osuđen za ubistvo Ljubiše Savića Mauzera, nekadašnjeg visokog funkcionera Republike Srpske i osnivača Srpske demokratske stranke.

Prema ranijim sudskim presudama, Ždrale je za to ubistvo osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu, a tokom godina njegovo ime se pojavljivalo u kontekstu istraga i bezbednosnih tema.

Nakon novih događaja u Istočnom Novom Sarajevu, njegovo ime ponovo je dospelo u javnost, nakon što je Kosta Pandurević prijavio policiji da je upravo Đorđe Ždrale pucao na njega. Policija i tužilaštvo dalje utvrđuju sve okolnosti ovog slučaja.

Istraga treba da otkrije motiv

Za sada nije poznato šta je prethodilo pucnjavi niti zbog čega je došlo do obračuna.

Istražni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti, a posebno se proverava odnos između učesnika i mogući motiv napada.

Pucnjava u Istočnom Novom Sarajevu uznemirila je javnost, posebno zbog činjenice da se u trenutku napada u automobilu nalazilo dete. Dok se Kosta Pandurević oporavlja, policija nastavlja potragu za Đorđem Ždralom i radi na potpunom rasvetljavanju ovog slučaja.

Alo/ atvbl.rs