Građani Pirota ostali su u šoku nakon stravičnog zločina koji se dogodio usred grada. Sanja M. izgubila je život nakon što je, prema pravosnažnoj presudi, na nju pucao njen bivši partner Miroslav M.

Tragedija je posebno potresla javnost zbog činjenice da je žrtva ubijena uprkos ranije izrečenoj meri zabrane prilaska.

Zločin usred grada

Ubistvo se dogodilo 5. marta 2023. godine na Trgu oslobođenja u Pirotu.

Prema utvrđenim činjenicama tokom sudskog postupka, Miroslav M. prišao je bivšoj partnerki i iz vatrenog oružja ispalio hitac u njenom pravcu. Sanja M. zadobila je teške povrede od kojih je preminula.

Na mesto tragedije ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policija, ali lekari nisu uspeli da joj spasu život.

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da je Miroslavu M. ranije bila izrečena zabrana prilaska žrtvi.

Policija brzo reagovala

Nakon zločina policija je uhapsila Miroslava M, a protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog teškog ubistva.

Tokom istrage prikupljeni su brojni dokazi, saslušani svedoci i utvrđene okolnosti koje su prethodile krvavom događaju.

Tužilaštvo je tvrdilo da se radilo o teškom obliku nasilja, dok je sud tokom postupka cenio sve okolnosti slučaja.

Sud izrekao najstrožu kaznu

Viši sud u Pirotu je 2024. godine Miroslava M. osudio na kaznu doživotnog zatvora zbog teškog ubistva.

Pored toga, osuđen je i zbog krivičnog dela u vezi sa oružjem, a izrečena mu je jedinstvena kazna doživotnog zatvora.

Odbrana je uložila žalbu, ali je slučaj kasnije dobio konačan epilog.

Apelacioni sud potvrdio presudu

2025. godine Apelacioni sud u Nišu odbio je žalbu odbrane i potvrdio prvostepenu presudu.

Time je Miroslav M. pravosnažno osuđen na doživotni zatvor, čime je završen sudski postupak za zločin koji je potresao Pirot i celu Srbiju.

Tragedija koja je ostavila trag

Slučaj ubistva Sanje M. ponovo je pokrenuo pitanja o zaštiti žrtava partnerskog nasilja i efikasnosti mera koje treba da spreče tragedije.

Porodica i prijatelji izgubili su voljenu osobu, dok je javnost ostala uznemirena zbog brutalnosti zločina i činjenice da se dogodio uprkos ranijim merama zaštite.

Pravosnažna presuda stavila je tačku na sudski postupak protiv Miroslava M, ali posledice tragedije ostale su trajne. Život Sanje M. ugašen je u centru grada, a ovaj slučaj ostao je jedan od najtežih primera posledica partnerskog nasilja u Srbiji poslednjih godina.