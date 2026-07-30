N. S. (45) uhapšen je zbog sumnje da je u Zemunu nožem i šrafcigerom pokušao da napadne svoje podstanare, a Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da mu odredi pritvor do 30 dana.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da utiče na svedoke i oštećene, kao i da u kratkom vremenskom periodu ponovi krivično delo, imajući u vidu da je ranije osuđivan.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Prema navodima istrage, incident se dogodio 27. jula u stanu u Zemunu čiji je N. S. stanodavac, a koji izdaje podstanarima D. S. (53), A. L. (29) i N. D. (73).

Sumnja se da je tokom sukoba nožem krenuo ka sedamdesettrogodišnjoj N. D. u nameri da joj zada ubod, ali ga je u tome sprečio A. L, koji mu je oteo nož iz ruke.

Nakon toga, kako se sumnja, N. S. je uzeo šrafciger i pokušao da njime ubode A. L, ali u tome nije uspeo.

O predlogu za određivanje pritvora odlučiće nadležni sud, dok se istraga o svim okolnostima ovog incidenta nastavlja.