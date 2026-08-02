Jezero Brenec, na granici između Francuske i Švajcarske, koje je tokom prethodnih godina bilo puno turista, ove godine je zbog dugotrajne suše gotovo potpuno presušilo, prenosi Figaro. Jezero koje je leti obično bilo prepuno kampera, kupača i turista sada je više od nedelju dana praktično suvo, sa nasukanim brodićima koji su nekada prevozili hiljade turista svake sezone.

Do isušivanja jezera je došlo nakon što je nivo reke Dub, koja se uliva u njega, naglo opao nakon nekoliko meseci sa malo padavina i tri uzastopna toplotna talasa, od kojih poslednji još traje.

Sa padavinama koje su oko polovine uobičajenih nivoa od aprila, MeteoSwiss procenjuje da je ovogodišnja suša uporediva sa nekim od najgorih koje je Švajcarska doživela 1976, 2003. i 2018. godine, a prema dugoročnoj prognozi padavine će ostati ispod normale do sredine avgusta.