Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je memorandum o razumevanju, koji je potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama 17. juna sa ciljem da se zaustave sukobi, "rezultat kolektivne mudrosti članova Šura saveta", odnosno Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, kao i da ga "svi članovi podržavaju".

"Verujem da će ovaj memorandum biti centar gravitacije naših spoljnih odnosa u budućnosti. Moramo se truditi da primoramo neprijatelja da ostane posvećen onome što je potpisao", kazao je Pezeškijan u objavi na platformi Iks.

On je istakao da će bezbednost zemlje, regiona i iranskih saveznika "biti poboljšana ovim memorandumom".

Nacrt memoranduma o razumevanju sa SAD, pre njegovog potpisivanja, podržalo je više od 90 odsto članova Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana a nakon potpisivanja usledilo je primirje u sukobu dve zemlje.

Sukobi su se obnovili nakon iranskih napada na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu i na američke mete u regionu Bliskog istoka, a američki predsednik Donald Tramp je pre dva dana saopštio da će se SAD uzdržati od daljih udara i da će dati prednost diplomatskom rešenju.